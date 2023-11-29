استطاعت الفنانة زينة اللحاق بقطار سباق دراما رمضان المقبل، حيث تعاقدت بالفعل على بطولة مسلسل «العتاولة»، وانضمت الى جلسات التحضير استعدادا لتصوير العمل خلال أيام.



ويضم «العتاولة»، حسب مجلة «لها»، عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، هدى الإتربي، حنان يوسف، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين بينهما عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك.



وانتهت زينة أخيرا من تصوير فيلم «الإسكندراني»، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، ويشاركها في بطولته: أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، ومحمود الليثي.



وقد روجت زينة لشخصيتها في الفيلم، ونشرت عبر حسابها الخاص في «فيسبوك» صورا من كواليسه، كشفت من خلالها عن تقديمها شخصية فتاة إسكندرانية تدعى «قمر»، مكافحة وتعيش حياة ظالمة.