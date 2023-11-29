القاهرة - محمد سامي



شهدت أزمة إيقاف القيد بحق نادي الزمالك فصلا جديدا بعدما كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري عن فشل جهود المدير الفني السابق للاتحاد البرتغالي نيلو فينجادا للوساطة بين إدارتي الزمالك وسبورتنج لشبونة على خلفية الغرامة الموقعة على الأول لصالح الثاني في قضية اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا والبالغة 1.5 مليون دولار.



وصرح الكومي: «فينجادا أفاد بأن النادي البرتغالي رفض عرض تقسيط الغرامة المالية الذي طرحه نادي الزمالك». وكانت جماهير الأبيض قد وجهت عدة رسائل لمجلس الإدارة المنتخب برئاسة حسين لبيب في لقاء أبوسليم الليبي الأخير لتذكيرهم بالوعود الانتخابية والتي جاء على رأسها إيجاد حل لمشكلة إيقاف القيد، فيما أكدت مصادر مقربة من مجلس الزمالك عن تضارب الآراء بين أعضاء المجلس الذي يرى بعضهم ضرورة رفع الإيقاف كأولوية، بينما يرى البعض استغلال الموارد المالية المتاحة لدفع المستحقات المالية المتأخرة للاعبي فرق النادي ورواتب العاملين.



من ناحية أخرى، نفي مسؤولو فريق أبوسليم الليبي الخبر المتداول في وسائل الإعلام عن موافقة ناديه على لعب لقاء الإياب في القاهرة بدلا من ملعب عنابة بالجزائر، وأفاد المدير التنفيذي للنادي الليبي بأن ملعب الفريق في طرابلس من المنتظر أن يتم افتتاحه يناير المقبل، وفي تلك الحالة سيلعب الفريق بقية مباريات بطولة الكونفدرالية على ملعبه، وخلاف ذلك ستقام المواجهة في الجزائر، يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأبيض بهدف نظيف.



ومحليا، يلتقي الزمالك ومودرن فيوتشر اليوم في الثامنة مساء بتوقيت الكويت في إطار الجولة السابعة من دوري «النيل»، ويسعى معتمد جمال لتحسين موقف فريقه في جدول الترتيب بعد احتلال الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط جمعها من 6 مباريات، فيما جمع فيوتشر 12 نقطة من نفس عدد المباريات في المركز الثالث.



إلى ذلك، أسفرت قرعة الملحق العالمي لكرة السلة المؤهل لأولمبياد باريس 2024 عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة اليونان وجزر الدومينيكان.



ويتأهل عن كل مجموعة من المجموعات الأربع منتخب واحد فقط بمجموع 4 منتخبات إلى نهائيات الأولمبياد، حيث ينضمون للمنتخبات المتأهلة سابقا.