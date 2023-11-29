القاهرة- خلود أبوالمجد



أعلن صناع فيلم «أبو نسب»، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أنه سيتم عرضه في السينما 21 ديسمبر المقبل، وعلى أثر ذلك فإن عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم ستبدأ خلال الأيام المقبلة، بطرح البوسترات الدعائية، وكذلك البرومو قبل إطلاق العمل في السينمات.



ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب إمام، كل من: ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية «لايف كوتش».