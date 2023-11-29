القاهرة - محمد صلاح



بهدوء شديد، انتهى الخلاف بين أسرة فيلم كريم عبدالعزيز ومنى زكي مع منتج فيلم محمد إمام بسبب اختيار كل منهما لاسم «اللعب مع العيال» لفيلمه الجديد، بعد أن أعلنت منى وكريم تغير اسم فيلمهما إلى «لعب عيال»، والطريف أن قصة الفيلمين مختلفة تماما ولا يوجد تشابه في الأحداث الدرامية، وأن الموقف عبارة عن توارد خواطر فقط.



ويشارك في بطولة فيلم «اللعب مع العيال»: محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمر وويزو وبيومي فؤاد، وهو إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت، أما فيلم «لعب عيال» الذي ينطلق تصويره قريبا فمن إخراج طارق العريان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول العلاقات الزوجية.