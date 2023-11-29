يواصل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الـ 8 التي تحمل اسم الفنانة د.سميرة محسن تقديم العروض المسرحية الدولية، وذلك حتى 30 الجاري.



المهرجان يقدم 10 جوائز بأسماء المبدعين المسرحيين من كل أرجاء الوطن العربي والعالم، وتقدم جائزة أفضل عرض متكامل بمسابقة العروض الكبرى باسم الفنان القدير محمد المنصور، وجائزة أفضل مؤلف بمسابقة العروض الكبرى باسم د.مصطفي سليم، وجائزة أفضل ممثلة بمسابقة العروض الكبرى تقدم باسم الممثلة أمل الدباس، أما جائزة أفضل ممثل بمسابقة العروض الكبرى فتقدم باسم الفنان الإماراتي حميد سمبيج، أما جائزة أفضل مخرج بمسابقة العروض الكبرى فتقدم باسم الفنان الكويتي عبدالله عبدالرسول، أما جائزة أفضل سينوغرافيا فتقدم باسم الفنان والسينوغرافي م.حازم شبل، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة العروض الكبرى تقدم باسم الفنان عماد الشنفري من سلطنة عمان، وجائزة أفضل عرض متكامل بمسابقة عروض المونودراما باسم محمد الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، وجائزة أفضل أداء تمثيلي بمسابقة عروض المونودراما باسم الفنان محمد الحملي، وجائزة أفضل عرض متكامل بمسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية باسم بلدية ظفار بسلطنة عمان، بالإضافة إلى جائزة مسرح الشارقة الوطني لأفضل شخصية أو لجنة مهنية.