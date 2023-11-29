تواصل جمعية الفنانين الكويتيين برامجها وفعالياتها الفنية والثقافية المتنوعة في الموسم الجاري، حيث تقيم ندوة بعنوان «ذكريات إذاعة الكويت»، وذلك في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء في قاعة «شادي الخليج» بالجمعية.



وسيتحدث في الندوة كل من الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بوزارة الإعلام والباحث في التراث الكويتي د.يوسف السريع، والأديب القدير عبدالله خلف، والإعلامي القدير ماجد الشطي، ويدير الحوار الإعلامي السريع.



وتتركز محاور الندوة حول استعراض الإنجازات والبصمات في تاريخ إذاعة الكويت عبر تاريخها الطويل الرائد من العطاء والحضور والثراء، والمواقف والذكريات التي عاشها أهل الكويت آنذاك مع انطلاق المذياع في ثلاثينات القرن الماضي، والتي عاصروا من خلالها أحداثا كثيرة محليا وعربيا وعالميا.



كما يتضمن الحوار التطرق إلى المحطات الرائدة في مسيرة إذاعة الكويت، بدءا من انطلاق عبارة «هنا الكويت» في الثاني عشر من مايو عام 1951، بصوت الإعلامي القدير الراحل مبارك الميال، مرورا بالمراحل المتعددة لعملية البناء والتطوير والازدهار والريادة، إضافة إلى تناول النقلات النوعية والتكنولوجية الحديثة في حقبتي السبعينيات والثمانينات بمسيرة إذاعة الكويت، وما تلاهما في مرحلتي التسعينيات والألفية الجديدة.