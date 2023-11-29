يبدو أن التحضيرات لفيلم الفنانة هيفاء وهبي قد انتهت وستبدأ بالتصوير إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.



وأعلنت هيفاء عن الأمر من خلال صورة عفوية نشرتها عبر خاصية «الستوريز» في «إنستغرام»، ظهرت فيها على متن الطائرة، في مطار القاهرة الدولي، برفقة مخرج الفيلم مرقس عادل وكريم عفيفي ومحمود الليثي، وأرفقت الصورة بالتعليق: «قولوا مرحبا لجوري، فيلم جديد من إخراج مرقس عادل لصيف 2024 ابقوا متابعين».



ويشارك هيفاء في الفيلم عدد من نجوم الكوميديا، أبرزهم: بيومي فؤاد، سليمان عيد، توني ماهر، نانسي صلاح، ومحمد كيلاني، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي كوميدي.