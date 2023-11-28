تمكن رجال الإنقاذ في الهند من إخراج العمال الـ41 الذين كانوا عالقين في نفق منهار في منطقة الهيمالايا بعد عملية ماراثونية استمرت 17 يوما لتحريرهم.

وقال وزير النقل الهندي نيتين غادكاري في بيان «أشعر بارتياح كبير وفرح لنجاح عملية إنقاذ العمال الـ41 الذين كانوا محاصرين في نفق سيلكيارا المنهار».

واضاف «كان جهدا منسقا بشكل جيد من عدة وكالات في واحدة من أهم عمليات الإنقاذ في السنوات الأخيرة».

وجاءت عملية الانقاذ الناجحة بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من وضع أنبوب في عملية ماراثونية بدأت قبل 17 يوما.

وبدا عناصر الانقاذ في صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبتسمين ورافعين علامات النصر مع انتهاء الحفر في الأرض وفي أطنان الأنقاض والخرسانة التي كانت تحول دون خروج العمال.

وكانت آمال سابقة بالوصول إلى الرجال العالقين، تلاشت في أعقاب تساقط المزيد من الركام وتعطل عدد من آليات الحفر. ونبهت الحكومة إلى «صعوبة تضاريس منطقة الهملايا».