أسامة أبوالسعود

أصدر مدير الادارة المركزية لادارة نظام التكليف بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م.ابراهيم الخزي قرارا بإنهاء خدمات المكلفين من غير المعينين بوزارة الاوقاف على ان يكون الشهر الجاري هو آخر شهر لهم.

وأوضح قرار الوكيل الخزي، الذي عممه على ادارات وزارة الاوقاف، ان القرار جاء بناء على اجتماع اللجنة المركزية واستنادا إلى تعارض عملهم مع قانون العمل.

ولفت إلى انه وبناء على كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 19120 بتاريخ 22/11/2023 بشأن جواز الاستعانة بموظفين من خارج الوزارة ذوي الاقامة مادة 18، حيث افادت القوى العاملة بتعارض ذلك مع قانون العمل.