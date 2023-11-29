أكد مدرب جيرونا، ميشيل سانشيز، عقب التعادل أمام أتلتيك بلباو 1-1 في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، أن هذا المنافس «هو بلا شك، أفضل فريق مر على ملعب النادي الكتالوني»، مشيرا إلى أنه «سعيد جدا» و«راض» عن حصد نقطة من هذه المباراة.



وأوضح ميشيل أن فريقه حقق «نقطة إيجابية في مباراة رائعة للفريقين وكان يمكن أن يحدث بها أي شيء والأداء بها كان على مستوى عال جدا».



وأشار المدرب إلى أن الخصم ضغط بشكل مدهش، معربا عن أسفه إزاء هدف التعادل.



وتقدم جيرونا عن طريق الأوكراني فيكتور تسيهانكوف (55)، قبل أن يعادل الغاني-الإسباني إنياكي وليامس النتيجة عبر هجمة مرتدة (67).



وبهذا التعادل تنازل جيرونا عن الصدارة لصالح ريال مدريد بفارق الأهداف بعدما حيث أصبح رصيد كليهما 35 نقطة.



وتقام اليوم مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 13 من «الليغا» بين ريال مايوركا وضيفه قادش.



إنجلترا



عاد فولام الى سكة الانتصارات بتحقيقه فوزه الأول على ولفرهامبتون منذ فبراير 2018 وجاء في الوقت القاتل 3-2 بختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.



سجل أهداف الفريق الفائز كل من النيجيري أليكس إيوبي (7) وويليان من ركلتي جزاء (59 و90+4)، فيما جاء هدفا ولفرهامبتون عن طريق البرازيلي ماتيوس كونيا (22) والكوري الجنوبي هي-تشان هوانغ (75 من ركلة جزاء).



إيطاليا



فرط ليتشي بفوزه الأول هذا الموسم خارج الديار بتقدمه مرتين على هيلاس فيرونا قبل الاكتفاء بالتعادل 2-2 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي.



وواصل بولونيا موسمه الجيد بتحقيقه فوزه الخامس على حساب ضيفه تورينو بهدفين سجلهما جوفاني فابيان في الدقيقة 56 والهولندي جوشوا زيركزي في الوقت بدل الضائع (1+90).



ورفع بولونيا رصيده الى 21 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف روما الخامس، فيما تجمد رصيد الضيوف عند 16 نقطة بالمركز الثاني عشر.