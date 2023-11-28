فيصل بن فرحان: المملكة ستقدم حزمة تسهيلات بـ 348 مليون دولار لـ 100 دولة مؤهلة

فازت العاصمة السعودية الرياض بتنظيم معرض «إكسبو 2030»، وذلك بعد منافسة قوية مع مدينتي روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية، حيث فازت الرياض باستضافة المعرض العالمي من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتا، من إجمالي 165 دولة لها حق التصويت.

وترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أمس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ 173 للمكتب الدولي للمعارض BIE بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يتم من خلاله التصويت لتحديد الدولة الفائزة باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030».

وألقى بن فرحان كلمة المملكة تقدم في بدايتها بالشكر والتقدير إلى 130 دولة التي أعلنت دعمها ملف المملكة، مشيدا بجميع الملفات التي تم عرضها اليوم من قبل الدول المنافسة.

وأكد التزام المملكة الثابت بالتعاون مع جميع الدول لإقامة معرض «يبنيه العالم من أجل العالم»، كما أعلن سموه عن تقديم المملكة حزمة تسهيلات واسعة النطاق تبلغ قيمتها 348 مليون دولار لمجموعة من 100 دولة مؤهلة.

وأشار سموه إلى أن عام 2030 يأتي عند منعطف حرج عند تقاطع ثلاثة معالم حاسمة: «معرض إكسبو 2030»، و«أهداف التنمية المستدامة»، و«رؤية المملكة 2030»، قائلا: «تعمل المملكة على تسريع التقدم على الجبهات الثلاث، وبينما نعمل بجد لتنمية اقتصادنا وتحويله فإننا نؤمن بأن تقدم المملكة والتنمية الإقليمية وصحة الاقتصاد العالمي سيتقدم بخطى ثابتة».

وفي ختام كلمة المملكة، قال سموه: «نشعر بالفخر بالجهود والإنجازات التي حققتها المملكة حتى الآن وسنواصل تكريس جهودنا للتعاون والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونأمل أن نحصل على شرف الترحيب بالعالم في معرض الرياض بعد 7 سنوات».

ضم وفد المملكة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض م.إبراهيم السلطان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد الرشيد.

في سياق متصل، بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للسعودية الفوز بتنظيم «معرض إكسبو 2030»، حيث قال عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»: «نبارك لعاصمة الخير والمجد.. عاصمة الازدهار والاستقرار الرياض الحبيبة فوزها باستضافة إكسبو 2030.. نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030.. فرحة الشعب السعودي فرحتنا.. ونجاحهم نجاحنا.. واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا. ألف مبروك للسعودية».

دعم كبير

وخصصت السعودية مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض «إكسبو 2030»، بالإضافة إلى وعود القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بتقديم المزيد من الدعم للدول ذات الحاجة، الأمر الذي يعبر عن التزام المملكة بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من «إكسبو».

وسيكون لدى السعودية 70 ألف غرفة فندقية جديدة في الرياض خصيصا للمعرض، ترتبط بمحطة قطار من مطار الملك سلمان إلى محطة القطار، ويشترط المكتب الدولي عدم تنظيم أي دولة للمعرض ذاته خلال 15 عاما، بينما نظمته إيطاليا في عام 2015، وفازت به كوريا في نسخة 2012.

وتتزامن الفرصة مع عام تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية التنموية 2030، وتحول المملكة إلى أعظم قصة نجاح في القرن الـ 21، حسب ما أشار إليه ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في لقائه الأخير.

في الوقت ذاته، فإن أبعاد استضافة العاصمة الرياض لـ «إكسبو 2030» تمنح فرصة تحقيق ركيزتين أساسيتين للديبلوماسية العامة، هما: التواصل والتأثير، عبر قنواتها الثلاث: الأفراد والمؤسسات والإعلام.