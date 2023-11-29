وسط شاطئ «كتارا» الشهير في العاصمة القطرية، انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الـ 13 لمهرجان «كتارا» للمحامل التقليدية التي تستمر حتى 2 ديسمبر المقبل بمشاركة كويتية.



وتشارك 12 دولة في المهرجان المرتبط بالتراث البحري العريق والمهن البحرية القديمة كصيد الأسماك وبناء السفن ورحلات الغوص للبحث عن اللؤلؤ.



وتحفل هذه النسخة بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والمسابقات البحرية التراثية التي تقام على شاطئ «كتارا»، ومنها مسابقة التجديف التقليدي ومسابقة الشراع التقليدي.



ويعكس المهرجان جهود المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» في الاهتمام بالتراث والثقافة البحرية بكل فنونها وتقاليدها، ويجسد مساعيها لترسيخ التراث في نفوس الأجيال والناشئة.