القاهرة - خديجة حمودة



تبدأ فترة الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية، لمرشحي الرئاسة بالخارج اليوم تمهيدا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج التي من المقرر إجراؤها على مدار 3 أيام تبدأ من الجمعة 1 ديسمبر وتنتهى الأحد 3 ديسمبر المقبل.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن الانتهاء من التجهيزات اللوجستية للانتخابات الرئاسية بالخارج، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية في الخارج من بعثات وقنصليات في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، تم تحديد مقراتها وعناوينها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى تسليم صناديق الاقتراع بالخارج وغيرها من التجهيزات اللوجستية الأخرى اللازمة لعملية الانتخابات الرئاسية 2024.



وسبق ان أكدت الهيئة على قيامها بعملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم جميع أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عقدوا عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج.



كما قامت فرق الدعم الفني باستعراض القواعد الاسترشادية للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على جميع الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، ومتابعة استعدادات البعثات الديبلوماسية بالخارج بشأن الضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية.



وتجري العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.