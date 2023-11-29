أكد الامين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ التزامه الثابت بدعم أوكرانيا، مؤكدا ثقته باستمرار الدعم العسكري الاميركي لكييف في حربها مع روسيا.



جاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال اجتماع وزاري للدول الاعضاء في الحلف ببروكسل، الذي ينعقد في ظروف صعبة لا ينجح فيها أي من طرفي الحرب الروسية - الاوكرانية في التقدم في ساحة المعركة، الى جانب مماطلة واشنطن في توفير مزيد من المساعدات لكييف، حيث لاتزال مساعدات واشنطن عالقة في الكونغرس منذ اسابيع بسبب تحفظ النواب الجمهوريين عن المساهمة بشكل أكبر في المجهود الحربي في اوكرانيا.



ودفعت الولايات المتحدة ما يقارب 40 مليار دولار مساعدات عسكرية لكييف، ويرى الجمهوريون أن مساعدات اضافية يجب ان تجمد في الوقت الذي تحتاج فيه إسرائيل التي تحارب حماس، إلى المساعدة أيضا.



وفي أوروبا، تتردد العديد من البلدان في دفع مزيد من الاموال لاوكرانيا، وثمة مساعدة قيمتها 20 مليار يورو اقترحها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عالقة، كما ان المبلغ الإجمالي البالغ 50 مليار يورو لمساعدة كييف ظل حبرا على ورق.



وشدد العديد من وزراء خارجية دول «الناتو» موقفهم الثابت، وصرح وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن «نؤكد مجددا دعمنا» لاوكرانيا.



من جهتها، اعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا «نؤكد ونجدد دعمنا لاوكرانيا، وهو دعم سيبقى على المدى الطويل بالطبع».



بدوره، قال وزير خارجية لاتفيا كريسيانيس كارينز المرشح لخلافة ستولتنبرغ العام المقبل «علينا ان نستمر في دعم أوكرانيا (...) التي تقاتل من أجل بقائها في وجه المعتدي الروسي».



وأضاف «من مصلحتنا المباشرة ضمان هزيمة روسيا في هذه الحرب».



وقال ستولتنبرغ «نحتاج إلى مواصلة دعمهم مع العلم انه كلما كانت اوكرانيا أقوى في ساحة المعركة، اصبحت أقوى على طاولة المفاوضات» مشددا على ان قرار بدء هذه المفاوضات يعود لاوكرانيا وحدها.



من جهة اخرى، اعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدة إضافية بنحو 200 مليون يورو لتدريب الجنود الاوكرانيين ليصل إجمالي موازنة هذه المهمة إلى 255 مليون يورو.



واستفاد حتى الآن 34 ألف جندي اوكراني من مهمة التدريب، على قول وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل عقب اجتماعه في بروكسل مع وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا.



وقال بوريل ان الاتحاد الاوروبي خصص 27 مليار يورو للدعم العسكري لاوكرانيا لكن يجب علينا «بذل المزيد وبشكل أسرع».



ويواجه الاتحاد الاوروبي صعوبة اكبر في صرف تمويل جديد لمساعدة اوكرانيا في الحرب.



وقال كوليبا «علينا جميعا أن نواصل العمل الجاد لحشد القدرات الأوروبية للتصدي لمحاولات روسيا تدمير اوكرانيا وأوروبا».



في غضون ذلك، قال متحدث باسم وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية لوكالة «رويترز» للأنباء إن زوجة رئيس الوكالة تعرضت للتسمم بمعادن ثقيلة وتخضع للعلاج في المستشفى.



وماريانا بودانوفا هي زوجة كيريلو بودانوف، الذي يرأس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، وشاركت بشكل بارز في العمليات السرية ضد القوات الروسية طوال الحرب المستمرة منذ 21 شهرا.



وبات بودانوف شخصية مشهورة في أوكرانيا حيث تم تصويره على أنه العقل المدبر من وراء الكواليس للجهود الرامية إلى الرد على روسيا. وفي وسائل الإعلام الروسية هو شخصية مكروهة.



وكان بودانوف (37 عاما) نفسه هدفا لعدة محاولات اغتيال من بينها محاولة قتله بسيارة ملغومة.



وإذا تأكدت أنباء تسميم زوجته عن عمد، فإنه سيمثل أخطر استهداف لأحد أفراد عائلة شخصية قيادية أوكرانية رفيعة المستوى منذ أن بدأت موسكو غزوها للبلاد في فبراير شباط من العام الماضي.



وكانت وسائل إعلام أوكرانية أول من أورد تقارير عن واقعة التسمم.



ونقلت صحيفة «بابل» عن مصدر لم تكشف عن اسمه قوله إن بودانوفا كانت في المستشفى وتنهي دورة علاج للتخلص من آثار التسمم.



ونقلت صحيفة «أوكراينسكا برافدا» الأوكرانية عن مصدر قوله إن هناك احتمالا بأن يكون السم وضع في طعامها.



وسبق أن اتهمت موسكو أجهزة المخابرات الأوكرانية بالوقوف وراء مقتل مدون روسي وصحفي مؤيدين للحرب داخل أراضي روسيا ولكن كييف تنفي تورطها في مقتلهما.



ميدانيا، قال رئيس الإدارة العسكرية في بلدة أفدييفكا الأوكرانية فيتالي باراباش إن القوات الروسية تكثف حملتها للسيطرة على البلدة الواقعة في الشرق من خلال محاولة التقدم صوبها من جميع الجهات بعد قتال على مدى أسابيع.



وتشن القوات الروسية هجمات برية وجوية على أفدييفكا منذ منتصف أكتوبر الماضي اعتبارها نقطة محورية في تقدمها البطيء عبر منطقة دونباس بشرق أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ 21 شهرا.



وجاء التقدم الأخير الذي أعلن عنه باراباش في أعقاب تقارير أفادت بأن القوات الأوكرانية حققت بعض النجاح في وقف التقدم الروسي وصده.



وقال باراباش لقناة «إسبرسو» التلفزيونية «أصبحت الأمور في قطاع أفدييفكا أكثر صعوبة حيث تتزايد كثافة الاشتباكات منذ فترة».



وأضاف «لقد فتح الروس قطاعين آخرين بدأوا من خلالهما في تحقيق نتائج، في اتجاه دونيتسك وفي ما يسمى بالمنطقة الصناعية. ويحاول العدو اقتحام المدينة من جميع الاتجاهات».