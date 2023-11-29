تتعامل السلطات في سيراليون مع الاشتباكات التي أسفرت، بحسب حصيلة جديدة، عن مقتل 21 شخصا الأحد الماضي في العاصمة فريتاون، على أنها «محاولة انقلاب تم إحباطها»، وفق ما أعلن مسؤولون للصحافيين.



وقال قائد الشرطة وليام فايا سيلو «لقد فتحنا تحقيقا في محاولة الانقلاب الفاشلة... حاولت مجموعة من الأشخاص إطاحة السلطة باستخدام القوة». وأضاف «نواصل ملاحقة من حاولوا بالقوة إطاحة السلطة الشرعية».



وقال وزير الإعلام شيرنور باه الذي كان بجواره، إن «الأجهزة الأمنية أبلغتني بأن أحداث 26 نوفمبر الجاري قد تكون محاولة انقلاب تم إحباطها... وهؤلاء الأشخاص ربما كانوا يعتزمون الاعتداء على حكومة سيراليون المنتخبة ديموقراطيا وإسقاطها».



وأضاف أن الاشتباكات خلفت 21 قتيلا بينهم 14 جنديا وثلاثة مهاجمين، مشيرا إلى توقيف 13 عسكريا ومدني واحد يشتبه بأنهم شاركوا في هذه المحاولة.



وشهدت فريتاون الأحد الفائت مواجهات مسلحة لساعات عدة بين قوات الأمن ومسلحين حاولوا اقتحام مخزن أسلحة للجيش. وتعرض السجن المركزي ومراكز للشرطة لهجوم وهرب مئات المعتقلين.



ونشرت الشرطة صور وهويات 32 رجلا وامرأتين ملاحقين كـ«هاربين» بينهم جنود وشرطيون.



وتعد بلاغات الشرطة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بـ«مكافأة كبيرة» لأي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال هؤلاء.



وأثارت الأحداث على الفور شبح انقلاب جديد في غرب إفريقيا بعد الانقلابات منذ 2020 في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا، وكلها بين الدول الأعضاء الـ15 في الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) على غرار سيراليون.



واستقبل رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو وفدا رفيع المستوى من منظمة ايكواس ونيجيريا التي تحظى بنفوذ في المنطقة وتتولى حاليا رئاسة المنظمة. وحضر الوفد حاملا «رسالة تضامن» كما أعلن مكتبه.



ونشرت رئاسة سيراليون مقطع فيديو للزوار أكدوا فيه استعداد الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لدعم سيراليون.



وقال رئيس مفوضية هذا التكتل في غرب افريقيا عمر توراي إن الرئيس الحالي للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بولا أحمد تينوبو «طلب منا التأكيد أن الجماعة مستعدة وملتزمة دعم شعب سيراليون في جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني بكل الوسائل، بما في ذلك عن طريق نشر عناصر إقليمية في سيراليون إذا لزم الأمر».



وقال مستشار الأمن القومي في نيجيريا مالام نوهو ريبادو إن «الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ونيجيريا لن تقبلا أي تدخل في الديموقراطية والسلام والأمن والاستقرار في سيراليون».



وأعيد انتخاب رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، الذي انتخب للمرة الاولى في 2018، رئيسا للبلاد في يونيو الماضي من الدورة الأولى بحصوله على 56.17% من الأصوات بحسب النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية.



واعتبر حزب «مؤتمر عموم الشعب» المعارض، أن الانتخابات الرئاسية، وكذلك التشريعية والمحلية، مزورة.



وشهدت البلاد أزمة سياسية استمرت أشهرا عدة قبل التوصل إلى اتفاق في أكتوبر الماضي بين الحكومة وحزب «مؤتمر عموم الشعب» بوساطة من الكومنولث والاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.



وتواجه سيراليون، وهي إحدى أفقر الدول في العالم، صعوبات اقتصادية كبيرة أيضا.