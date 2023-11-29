أعلن الجيش السوداني عن اطلاق حملة برية للزحف على العاصمة الخرطوم من كل الاتجاهات بهدف القضاء على قوات الدعم السريع.



وقال الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني، لدى مخاطبته جنود وضباط منطقة أم درمان العسكرية «إن الجيش بدأ حملة للزحف وأن القيادة العليا أعدت الخطط وكل المناطق جاهزة والإمكانيات متوافرة وسوف نزحف في كل الاتجاهات».



وأضاف أننا «وضعنا الخطط وجلبنا من الإمكانيات والقدرات ما يمكننا من تحقيق بشريات كبيرة في طريق الانتصار».



وأثنى العطا على جهود وتضحيات الشعب السوداني ودعمه للقوات المسلحة للمحافظة على كيان الدولة السودانية ودحر قوات الدعم السريع.



من جهته، قال ضابط رفيع بالجيش لموقع صحيفة (السوداني) إنهم أوقعوا خسائر فادحة في صفوف العدو، من الأرواح والعتاد في مختلف مناطق الخرطوم.



وأوضح أن الطيران الحربي شن طلعات هجومية على 35 ارتكازا لقوات الدعم السريع، حيث تم تدميرها وفقا لإحداثيات دقيقة جدا.



وتابع «شارك في الهجوم كل من الطيران المسير والمدفعية الثقيلة على مناطق العدو في بحري وأم درمان والخرطوم، بالإضافة لقوات العمل الخاص التي نفذت عمليات نوعية على جيوب الميليشيا في جبرة وأم درمان».



ووفقا لأحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في السودان (أوتشا) فإن أكثر من 6 ملايين شخص قد هربوا داخل السودان وخارجه منذ منتصف أبريل 2023.