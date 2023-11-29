حصل مشروع المباني الإدارية في مدينة صباح السالم في جامعة الكويت على المركز الأول على المستوى المحلي والثاني على المستوى الإقليمي ضمن فئة «أفضل مشروع تعليمي واجتماعي» في جوائز MEED Projects Awards المرموقة لعام 2023. ويأتي هذا التكريم اعترافا بالتصميم المعماري المتميز والمبتكر للمشروع.



وبعد أن حصد العديد من الجوائز في الفترة الماضية، استوفى المشروع مختلف معايير التقييم الرئيسية التي حددتها لجنة تحكيم MEED، حيث تم اختياره كأفضل مشروع لهذا العام في الكويت وبين أفضل المشاريع على مستوى المنطقة.



وبالتعاون مع المكتب العربي للاستشارات الهندسية، الدار الهندسي متعدد التخصصات والرائد على المستوى الإقليمي، تم تصميم وتنفيذ مشروع المباني في المدينة الجامعية بالشدادية بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية للجودة والتميز.



وقد عمل فريق المكتب العربي جنبا إلى جنب مع شركة SOM ـ وهي شركة معمارية وهندسية مقرها في الولايات المتحدة ـ حيث قدم المكتب العربي مجموعة متكاملة من الخدمات المعمارية والهندسية وخدمات التخطيط المتخصصة والشاملة لتنفيذ المشروع.



وفي معرض تعقيبه على هذا التكريم البارز، قال الرئيس التنفيذي للمكتب العربي م.طارق شعيب: إنه لمن دواعي فخرنا أن يواصل مشروعنا الحصول على الجوائز المرموقة والتكريمات من قبل هيئات إقليمية ودولية متخصصة، مثل MEED Projects Awards، ولا يعد مشروع المباني الإدارية في حرم مدينة صباح السالم الجامعية تحفة معمارية وحسب، وإنما يمثل ركيزة أساسية تسهم في تحول القطاع التعليمي بالكويت، وأردف قائلا: يضم مشروع المباني الإدارية الجديدة في الشدادية 6 مبان موحدة التصميم تشكل بوابة جديدة إلى المدينة الجامعية، وتمتدد المباني الإدارية على مساحة 5.085 مترا مربعا تقريبا، وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 318.867 مترا مربعا.



وأضاف شعيب ان مشروع المباني الضخم في مدينة صباح السالم الجامعية يتميز بأنه يجمع بين القيمة العملية والقيمة الجمالية، علما أن تصميم مشربيات الواجهة هو من أعمال الفنانة الكويتية فرح بهبهاني، فباستخدام أسلوب معماري متماسك واعتماد مفهوم «ظلال من المعرفة»، تم تصميم هياكل التظليل على الواجهات بنماذج متكررة من فن الخط العربي حيث اعتمدت عناصر تصميم معاصرة باستخدام مشربية لتغليف كل مبنى، ما يخلق تصميمات فريدة تمزج بين العناصر الثقافية والبصرية والتقنية، وكل ذلك مستوحى من الهندسة المعمارية التقليدية في المنطقة.