أعربت وزارة الخارجية عن تهنئة الكويت للمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة فوزها بتنظيم معرض «إكسبو 2030» بمدينة الرياض.



وأكدت الوزارة على أن فوز المملكة العربية السعودية يعكس الرؤية الواعدة والتطلعات الطموحة للمملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويأتي هذا الفوز استكمالا لبقية الإنجازات المهمة التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية والمتسقة مع «رؤية المملكة 2030»، والتي تعود بالنفع على المملكة وبقية الدول في المنطقة.



وفي هذا الإطار، ترى الكويت أن هذا الإنجاز المستحق الذي نجحت المملكة العربية السعودية في تحقيقه، ثمرة للجهود الوطنية المبذولة في إطار ديمومة المكانة الدولية التي تحظى بها، وأن هذا الإنجاز يعتبر استكمالا لمسيرة النجاح الخليجية، وتجسيدا للنهضة الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي أجمع.