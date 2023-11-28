عواصم - وكالات: أعلنت وزارة الخارجية القطرية نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس» في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، معبرة عن أملها في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.



وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري في بيان إنه تم الإفراج عن 30 مدنيا فلسطينيا منهم 15 قاصرا و15 امرأة، مقابل إطلاق سراح 10 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة.



وأوضح أن قائمة المفرج عنهم من غزة شملت قاصرا و9 نساء بينهن نمساوية وفلبينية واثنتان من الأرجنتين.



وعبر الأنصاري عن أمل قطر في «إحراز المزيد من التقدم خلال الساعات والأيام المقبلة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار»

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك تسلم قوات خاصة تابعة للجيش الرهائن الـ 12 ونقلهم إلى داخل إسرائيل، ومن ثم إخضاعهم للتقييم الطبي في مستشفيات إسرائيلية قبل لم شملهم مع أسرهم.



وكانت كتائب «عزالدين القسام» الجناح العسكري لحركة حماس و«سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قد أعلنتا تسليم 10 محتجزين في غزة.



وقال بيان صادر عن كتائب القسام «بشكل مشترك كتائب القسام وسرايا القدس سلمتا الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن اتفاق التهدئة».



وقالت «سرايا القدس» على حسابها على تطبيق تليغرام إنها قامت «بتسليم عدد من المحتجزين الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل - فئة المدنيين».



في المقابل، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين، والتي ضمت 30 فلسطينيا من القصر والنساء، مشيرة الى انه تم تجميعهم في سجن عوفر القريب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث تسلمهم مندوبو الصليب الأحمر الدولي وتأكد من هوياتهم، قبل قيامه بنقلهم إلى القدس وبيتونيا في الضفة الغربية.



من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نجاح فرقها في تسلم وتسليم المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم كدفعة خامسة ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقنة في غزة.



وأظهرت لقطات تلفزيونية مصورة بثتها قناة «الجزيرة» الفضائية وصول الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المحررين والتقاءهم بعائلاتهم وذويهم.