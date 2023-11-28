الجزائر ـ وكالات: أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إجراء تعديل وزاري محدود، شمل إقالة وزيري الزراعة (الفلاحة) والنقل، مع

احتفاظ وزراء الطاقة والمالية والداخلية والخارجية بمناصبهم.



وجاء في بيان الرئاسة، الذي أوردته وكالة الانباء الجزائرية، «قرر رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، إنهاء مهام وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبدالحفيظ هني. وبعد استشارة الوزير الأول نذير العرباوي، عين الرئيس، يوسف شرفة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، كما عين محمد لحبيب زهانة وزيرا للنقل».



ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد أسبوعين من تعيين الرئيس تبون نذير العرباوي رئيسا جديدا للوزراء.