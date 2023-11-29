شاركت خريجات كلية العلوم الإدارية ـ جامعة الكويت، ديمة الهبيشي، سارة الغانم، شهد السنين، وسمية الشمري في فعاليات البرنامج الشبابي الخليجي «مهارات الغد»، والذي تستضيفه مملكة البحرين بالتعاون مع هيئات الشباب في دول الخليج العربي وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك خلال الفترة من 18 نوفمبر الى 1 ديسمبر. وبينت ديمة الهبيشي خريجة كلية العلوم الإدارية مدى استفادتها وزميلاتها من خلال المشاركة بالعديد من ورش العمل المتنوعة والثرية، والتي كانت أغلب موضوعاتها تركز وتؤكد على دور الشباب الذي أصبح محوريا ومهما لتسريع عملية الوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية وتخطي التحديات بأفكارهم باعتبارهم الأقدر على توصيف المستقبل والانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي للأهداف. وقد أوضحت أن أهمية البرنامج في تحقيق تطلعات الشباب الخليجي وإكسابه المزيد من المهارات اللازمة لبناء مستقبله ومنحه الفرصة في المشاركة بعمليات التنمية التي تشهدها البلدان الخليجية.