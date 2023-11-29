إيطاليا تستحوذ على أكبر عدد محطات بإجمالي 2770 محطة وقود مخدومة وذاتية

التوسع في محطات الوقود بالخارج بهدف توفير منافذ آمنة لتصريف النفوط الكويتية



أحمد مغربي



كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء» عن ان الكويت لديها 4573 محطة وقود في أوروبا مملوكة بالكامل لشركة البترول العالمية وتحت شعار (Q8)، فيما يبلغ عدد المحطات المملوكة بالشراكة نحو 812 محطة وقود، ليبلغ بذلك إجمالي أعداد المحطات المملوكة بالكامل وبالشراكة نحو ٥٣٨٥ محطة وقود تقدم خدماتها في 9 دول.



وفي التفاصيل، ذكرت البيانات ان محطات الوقود التابعة للكويت في الخارج تتوزع على إيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وإسبانيا وشركة الديزل العالمية والسويد والدنمارك وفيتنام.



وأظهرت ان محطات الوقود في إيطاليا هي الأكبر على الإطلاق بين الدول بإجمالي 2770 محطة موزعة على 1953 محطة مخدومة و817 محطة خدمة ذاتية، وفي بلجيكا يوجد 265 محطة مخدومة و202 محطة ذات خدمة ذاتية، وفي هولندا يوجد 194 محطة ذات خدمة ذاتية، وفي لوكسمبورغ يوجد 38 محطة مخدومة وإسبانيا بها 139 محطة مخدومة و16 محطة خدمة ذاتية.



أما المحطات المملوكة بالكامل للكويت لدى شركة الديزل العالمية فيبلغ عددها 134 محطة، فيما تبلغ أعداد المحطات التي تستقبل بطاقات تعبئة الوقود لعملاء الشركة نحو 815 محطة.



وحول إجمالي المحطات المملوكة بالشراكة فإن عددها يبلغ 785 محطة موزعة كالتالي: في السويد 296 محطة مخدومة و265 محطة خدمة ذاتية، وفي الدانمارك يوجد 106 محطات مخدومة و140 محطة خدمة ذاتية، وفي فيتنام يوجد 5 محطات مخدومة.



وبالنسبة لكمية المبيعات التي قامت بها محطات الوقود التابعة للكويت خلال السنة المالية 2022/2023 فإنه يبلغ 10.8 مليارات ليتر، تستحوذ فيها إيطاليا على النصيب الأكبر من المبيعات.



ويأتي توسع الكويت في محطات الوقود بالخارج في ضوء سعي المؤسسة لتوفير منافذ آمنة لتصريف النفوط الكويتية، فإنه من المتوقع تحقيق الهدف الاستراتيجي في بناء قدرة تكريرية لتصريف 425 ألف برميل يوميا من النفوط الكويتية بحلول عام 2025 وذلك من خلال القدرة التكريرية البالغة 200 ألف برميل يوميا لتكرير خام التصدير الكويتي (KEC) في مصفاة فيتنام، و75 ألف برميل يوميا لتكرير خام التصدير الكويتي في مصفاة ميازو، و150 ألف برميل يوميا من خام التصدير الكويتي لتكريره في مصفاة الدقم، حيث تمتلك المؤسسة نسبة 50% في مصفاة ميازو في إيطاليا، ونسبة 35.1% في مصفاة ومجمع بتروكيماويات في فيتنام، ونسبة 50% في مصفاة الدقم في سلطنة عمان من خلال شركتها التابعة «شركة البترول الكويتية العالمية»، وقد تم إنشاء هذه المصافي بالتوافق مع المواصفات الفنية للنفط الخام الكويتي لضمان توفير منافذ آمنة له ليتم تكريره فيها.



وفيما يخص التوجه الاستراتيجي في تصريف المنتجات البترولية الكويتية في نشاط التجزئة خارج الكويت، فقد قام كل من قطاع التسويق العالمي في المؤسسة وشركة البترول الكويتية العالمية بتطبيق نموذج عمل لسلسلة العمليات المثلى والذي يتم من خلاله تحقيق الفرص المتاحة لضمان التصريف الأمثل للمنتجات البترولية، حيث بلغ معدل تصريف المنتجات البترولية من المصافي المحلية في الأسواق الأوربية خال العام المالي 2022/ 2023 نحو 184 ألف طن من منتج ألترا ديزل ذي المحتوي الكبريتي المنخفض في إيطاليا وتصريف كمية 516 ألف طن من منتج وقود الطائرات.



تسويق وقود الطائرات



في مساعي شركة البترول الكويتية العالمية نحو زيادة حصصها التجارية، نجحت في البدء في تسويق وقود الطائرات في مطار ليفربول في المملكة المتحدة ومطار بيرغامو في إيطاليا، وفي مطار الكويت من خال توقيع اتفاقية الخدمات الفنية مع شركة كافكو التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، كما نجحت بإمداد شركات الطيران بأول دفعة من الوقود المستدام في فرنسا وفقا للكمية الملزمة لعام 2022 بالإضافة إلى التوقيع مع شركة كوانتس للطيران على اتفاقية لتزويد وقود الطيران المستدام في مطار هيثرو.