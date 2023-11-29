حصلت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM على الاعتماد المؤسسي العالمي من هيئة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) وذلك لمدة 5 سنوات.



وقد منح الاعتماد عقب اجتياز AUM عملية التقييم العالمي للجودة التي بدأت في عام 2021 واختتمت باستقبال لجنة خبراء QAA في زيارة تقييمية ميدانية للجامعة ومرافقها، وذلك في أول أسبوع من يونيو 2023. وشمل قرار الاعتماد تحديد احد عشر مجالا في التميز في الأداء Good Practices كتنويه خاص بجودة الأداء المتميز لجامعة AUM.



ويأتي هذا الاعتماد المؤسسي العالمي كإنجاز يضاف الى الاعتمادات العالمية البرامجية، ليعكس مرة جديدة التزام AUM بالتماشي مع معايير دولية للجودة وذلك على كافة المستويات.



«QAA» رائدة في مجال ضمان جودة التعليم العالي في العالم



تأسست هيئة ضمان الجودة للتعليم العالي QAA في المملكة المتحدة في عام 1997، لتصبح احدى أهم وأرقى مراجع ضمان جودة التعليم العالي في العالم، وهي جهة مستقلة تهدف بشكل أساسي لتطوير جودة التعليم العالي في المملكة المتحدة والعالم، وذلك وفق المعايير الاوروبية للجودة في مجال التعليم العالي (ESG). وإن هيئة QAA عضو مؤسس للجمعية الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي (ENQA)، وعضو في مجلس اعتماد التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية (CHEA)، وعضو في الشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE)، وهي مدرجة على لائحة السجل الأوروبي لضمان الجودة في التعليم العالي (EQAR).



عملية تقييم دولي خاص بهيئة «QAA» بمعايير عالية



ان اعتماد QAA وضمان الجودة مرادفين لأعلى المعايير في مجال التعليم العالي. وتعمل QAA بشكل وثيق على اعتماد جميع مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة، بما يتماشى مع النهج السياسي والتنظيمي لكل دولة في المملكة المتحدة (إنجلترا، إيرلندا الشمالية، اسكتلندا، وويلز). أما عالميا، فصممت QAA عملية تقييم دولي خاص International Quality Review يشترط اجتياز عدة مراحل للتأكد من مساعي الجامعة لتطبيق نظام شامل لضمان الجودة تتماشى مع معايير عالمية.



وأبرز مراحل الاعتماد الدولي QAA: مرحلة الـ scoping حيث يتضمن اعداد تقرير تقييم ذاتي أولي وزيارة ميدانية أولى للجامعة، وتختتم هذه المرحلة بقرار الهيئة بالسماح بالمضي قدما بالمرحلة التالية، وهي مرحلة الـ review الذي يتضمن اعداد تقرير تقييم ذاتي شامل وزيارة ميدانية ثانية للجامعة ومرافق التعليم. ويشارك في الزيارات الميدانية كل من أعضاء الإدارة وهيئة التدريس، الموظفين، الطلبة، الخريجين، وممثلين من سوق العمل وتتوج مرحلة الـ review بقرار منح الاعتماد accreditation.



والجدير بالذكر أن منذ اطلاق التقييم الدولي الخاص من هيئة QAA، شاركت 12 جامعة أو كلية عربية فقط في هذا التقييم وذلك من أربع دول تشمل، بالإضافة الى الكويت، الإمارات (الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، كليات التقنية العليا HCT، جامعة عجمان، جامعة الإمارات للطيران، وغيرها)، والبحرين (منها جامعة العلوم التطبيقية وغيرها)، وقطر (معهد الدوحة للدراسات العليا).



اعتراف دولي وتنويه خاص بجودة الأداء العالي في جامعة AUM



وتميز في أحد عشر مجالاً



Good Practices



وتعليقا على الإنجاز الذي حققته AUM، قال كريس بلاند Chris Bland مسؤول الاعتماد والاستشارات التنفيذي في QAA: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن حصول جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) على الاعتماد المؤسسي العالمي للجودة بعيد اجتيازها عملية التقييم بنجاح».



وأضاف «نهنئ الجامعة ونتطلع للعمل معا في المستقبل».



ويجدر بالذكر أن اعتماد QAA يعد اعترافا دوليا بالتماشي مع المعايير العشرة الاوروبية للجودة في مجال التعليم العالي وهي تضمن: سياسة ضمان الجودة، تصميم وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية، التعليم والتعلم المتمركز حول الطالب student-centered، أنظمة القبول والخدمات الطلابية، والتجربة التعليمية للطلبة، هيئة التدريس، التطوير المستمر، وغيرها.



وكتنويه خاص بجودة الأداء المتميز في الجامعة، شمل قرار الاعتماد اعلان QAA رقما قياسيا في تحديد مجالات التميز في الأداء Good Practices في التقييمات الدولية الخاصة بهيئة QAA، حيث حددت احد عشر مجالا تميز بها أداء AUM، ومن بينها: عمل متكامل ودؤوب في مجال ادماج الطلبة ودعمهم بدءا من اللقاء التنويري الخاص مرورا بشتى الخدمات الطلابية المتاحة حتى التخرج وما بعدها، اعتماد طرق تعليمية مبتكرة من شأنها تحفيز الطلبة على المشاركة سواء في النشاطات الأكاديمية أو الفعاليات التحفيزية الأخرى، اعتماد آليات تقييم للطلبة تمكنهم من اكتساب المهارات الأكاديمية والمهنية على حد سواء وبشكل موازٍ، دعم مركز الإرشاد الأكاديمي ومركز توطين للطلبة والخريجين في التقدم العلمي والوظيفي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، والتزام AUM بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (UN SDGs)، وغيرها. ويضاف هذا الإنجاز الجديد إلى مجموعة الإنجازات التي حققتها AUM في مجال الاعتماد ابرزها اعتماد برامج كلية الهندسة والتكنولوجيا من قبل ABET واعتماد برامج كلية إدارة الأعمال من قبل AACSB.

www.aum.edu.kw