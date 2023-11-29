بداح العنزي



وجه رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان في كتاب الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بفحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين.



وتضمن كتاب الربيعان: بالاشارة الى الموضوع وكتاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التقرير النهائي للجنة دراسة وتقييم اعمال وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة فيما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة، يرجى تزويدنا بالبيانات التالية: حصر لأسماء وبيانات الخاضعين لجهتكم ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم من تاريخ 1/1/2000 وحتى تاريخه من المواطنين والمقيمين على شكل جدول ببرنامج اكسل يحتوي على البيانات التالية: الاسم والرقم المدني وجهة العمل ونسخة المؤهل العلمي، والتخصص، والجامعة المانحة، الدولة المانحة، ومعادلة المؤهل من التعليم العالي.