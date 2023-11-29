بمناسبة يوم الطفل العالمي، احتفل البنك التجاري الكويتي بعملائه حاملي بطاقات «حسابي الأول» للأطفال، حيث قدم لهم بطاقة لعب يمكن استخدامها في صالة الألعاب الترفيهية «تيك زون» في مجمع الأفنيوز بقيمة 10 دنانير كويتي على مدى ثلاثة أيام وذلك للعملاء الذين قاموا بزيارة صالة الألعاب الترفيهية «تيك زون». هذا، قد ولاقت هذه الاحتفالية تجاوبا وتفاعلا مميزا من قبل عملاء حسابي الأول الصغار وذويهم.



وفي هذا السياق، قالت رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري الكويتي بدور بوخمسين: نحرص في البنك التجاري الكويتي على مشاركة الأطفال يومهم العالمي عن طريق ترتيب مثل هذه الفعاليات المتميزة للأطفال، حيث حصل عملاء التجاري الصغار على بطاقات لعب عند زيارتهم لصالة الالعاب الترفيهية «تيك زون».



وأضافت بوخمسين أن فكرة هذه الفعالية قد جاءت في إطار سياسة البنك التي تولي اهتماما كبيرا بعملائه في كل المراحل العمرية ومنهم العملاء أصحاب «حسابي الأول» من خلال تقديم ترتيب هذه الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تضفي البهجة والسعادة على قلوبهم.



ومن المعروف أن «حسابي الأول» هو حساب مصمم خصوصا لعملاء التجاري الصغار ومثالي للأطفال حيث يساعدهم على التعرف على أهمية توفير المال والادخار والاستثمار منذ الصغر لتامين مستقبلهم، فضلا عن الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التي ينظمها التجاري على مدار السنة والاستفادة ايضا من العروض الترويجية والتسويقية التي يقدمها البنك لأصحاب هذا الحساب بالتعاون مع شركاء البنك التجاريين.



ويدعو البنك التجاري الكويتي جميع عملائه إلى الدخول على صفحة البنك على الموقع الإلكتروني www.cbk.com والتعرف على «حسابي الأول» للأطفال وعلى معلومات إضافية عنه حيث يمكن الآن لولي الأمر الاطلاع ومراقبة حسابات أطفاله عن طريق تطبيق التجاري على الهواتف الذكية.