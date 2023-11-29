انطلاقا من رؤيتها الطموحة، وفي إطار استراتيجيتها التطويرية، حصلت شركة الحمراء العقارية مؤخرا على 3 شهادات آيزو من هيئة بوريو فريتاس (Bureau Veritas)، وهي هيئة عالمية متخصصة في خدمات الاختبار والتدقيق وإصدار الشهادات والمعتمدة من قبل دائرة الاعتماد في المملكة المتحدة (United Kingdom Accreditation Service). وشملت هذه الشهادات ISO 9001: 2015 لنظام إدارة الجودة (QMS)، وشهادة ISO 14001: 2015 لنظام إدارة البيئة (EMS)، وشهادة ISO 45001: 2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (OHSMS).



وتؤكد الشهادات الجديدة التزام شركة الحمراء العقارية المستمر باتباع الأنظمة العالية الكفاءة والمعترف بها دوليا عبر مستويات متعددة، بالإضافة الى جهودها المكثفة لتبسيط وتحسين أنظمتها وعملياتها الداخلية لتتماشى مع المعايير الدولية. ومن خلال إظهار قوتها في الجوانب التشغيلية الرئيسية للجودة والبيئة والصحة والسلامة، أكدت شركة الحمراء العقارية على تميزها المؤسسي، ما عزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الأعمال.



وتعليقا على هذا الامتياز، قالت أبرار الحبيب، الرئيس التنفيذي للقطاع الإداري والمدير العام بالإنابة لشركة الحمراء العقارية: نفتخر بصفتنا مالكا ومشغلا لأحد أهم وأعلى ناطحات السحاب في المنطقة، والتي نالت التقدير من هيئة بوريو فريتاس (Bureau Veritas)، عبر اعتمادنا بالحصول على 3 شهادات آيزو لالتزامنا بتطبيق أفضل المعايير العالمية فيما يتعلق بالجودة، والصحة، والسلامة، والبيئة. حيث تأتي شهادات الآيزو الـ 3 في إطار استراتيجية شركة الحمراء العقارية التطويرية التي تركز أساسا على توفير أفضل الممارسات الدولية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وإثراء المزايا التنافسية، وبناء نموذج تشغيلي فريد وطويل الأمد، وذلك من خلال سلسلة من البرامج المصممة للارتقاء بالعلامة التجارية، وتعزيز عملياتها من كل النواحي.