منحت جمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية SHRM المرموقة بنك الكويت الوطني الجائزة البرونزية في فئة التميز في الشمول والمساواة والتنوع ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023، وذلك عن برنامج NBK RISE المبادرة العالمية لتعزيز ودعم القيادات النسائية.



وتسلم البنك الجائزة على هامش مؤتمر ومعرض الموارد البشرية السنوي، الذي عقدته جمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية SHRM، في إمارة دبي، حيث سلط الضوء على أبرز القضايا ذات العلاقة بتنمية وتطوير رأس المال البشري، لاسيما تلك المرتبطة بتأثيرات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستقبل المؤسسات بشكل عام، وإدارات الموارد البشرية.



وتسلط جوائز الشمول والمساواة والتنوع الضوء على إنجازات المؤسسات التي تظهر اتجاها متزايدا لوضع أهداف شفافة وزيادة المساءلة التنظيمية تجاه مبادرات التنوع والشمول، بالإضافة إلى مباراتها نحو إلهام موظفيها لمشاركة الأفكار والحلول لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في إنشاء بيئة عمل متنوعة وشاملة بحيث يمكن لجميع الموظفين أن يشعروا بالأمان والاحترام والتقدير، بالإضافة إلى المبادرات التي تطلقها المؤسسات لتمكين المرأة ودعم القيادات النسائية داخل المنظومة لصقل المهارات الأساسية نحو خطوتهم المهنية التالية.



وجمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية SHRM مؤسسة عالمية تعنى بإنشاء أماكن عمل أفضل، حيث يزدهر أصحاب العمل والموظفين معا كما تعد أول خبير ومنظم وقائد فكري في القضايا التي تؤثر على أماكن العمل المتطورة بمشاركة 325 ألف عضو في 165 دولة وتؤثر على حياة أكثر من 235 مليون عامل وعائلة على مستوى العالم.



يشكل برنامج NBK RISE الذي أعلنت عن إطلاقه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر خلال العام 2022، خطوة نحو سبل توحيد الجهود لدعم النساء للوصول إلى إمكاناتهن، وذلك انطلاقا من قناعة البنك بأهمية التنوع والشمول كعوامل حاسمة لضمان استدامة النجاح المستقبلي لكل المؤسسات.



واستمر البرنامج على مدار عام وأقيمت الدورات التدريبية في الكويت وإسبانيا في كليات إدارة الأعمال الرائدة، وشهد إرشادا للمتدربات من قادة الصناعة، وفعاليات التواصل، إلى جانب الدعم الإداري اللامحدود من قبل البنك، وأيضا مشاريع عمل جماعية لبلورة الأفكار والطروحات بمشاركة 21 متدربة.



وشكل البرنامج تجربة ملهمة لا تقتصر فقط على جهود البنك منفردا بل امتدت لتشمل عددا من المؤسسات الرائدة في الكويت، وذلك من خلال توقيعهم بشكل جماعي على وثيقة التعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتأكيد التزامهم الراسخ للعمل كيد واحدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج العالمي.



الجدير بالذكر أن مجموعة بنك الكويت الوطني وقعت في العام 2017 على مبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة (WEPs) وهي مبادرة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة، كما يفخر بأن 44% من إجمالي موظفي البنك هم من الإناث، كما تمثل الإناث 29.6% من الكوادر الوطنية العاملة بالمناصب الإدارة العليا وما فوقها في عام 2022، كما يفخر البنك بعدم وجود فجوة بين رواتب الذكور والإناث من العاملين لديه.



وبالتعاون مع أبرز الجامعات ومراكز التدريب حول العالم يوفر البنك وبشكل مستمر برامج متخصصة وورش عمل لتطوير القيادات النسائية وزيادة الوعي بالاختلافات بين الجنسين، وكيفية تسخير هذه الاختلافات لتحسين الإنتاجية وزيادة الابتكار. أيضا نقوم بتوسيع التزامنا بالتنوع والشمول لعملائنا حيث قمنا بإطلاق بعض المنتجات والخدمات للعميلات ورائدات الأعمال، وسوف نواصل تطوير مساعينا في هذا المجال بشكل أكبر في إطار التزامنا بتعزيز الشمول المالي.



كما يعزز البنك من التزامه المستمر بترسيخ ثقافة تمكين المرأة على مستوى المجموعة بأكملها وزيادة تواجدها في المناصب القيادية من خلال توفير التوجيه والفرص المناسبة للتطور الوظيفي.