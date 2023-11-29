توقع اقتصاديون في «دويتشه بنك» أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس في 2024 بوتيرة أكبر من توقعات السوق، وأن يسجل الاقتصاد الأميركي ركودا معتدلا في النصف الأول من العام المقبل. وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي للاجتماع الماضي، الذي نشر يوم 22 نوفمبر الجاري، إجماع الأعضاء حول استراتيجية المضي قدما بحذر بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل وربط أي تشديد إضافي بمدى التقدم نحو هدف التضخم عند 2%.



وأيضا أظهر المحضر أن أعمال عدد متزايد من الشركات المحلية تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة، فيما تقوم شركات أخرى بشكل متزايد بتخفيض أو تأخير خططها الاستثمارية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد شروط الإقراض المصرفي.