عشيق الزمان: للكويت مكانة خاصة في قلوب وعقول شعب بنغلاديش



أسامة دياب



أشاد مدير فرع شؤون الضباط المبتدئين وضباط الصف في القوات المسلحة الكويتية العميد لافي ملفي المطيري، بمساهمة الوحدة العسكرية البنغلاديشية في الكويت، متمنيا المزيد من التعاون بقطاع الدفاع في المستقبل بين الدولتين الصديقتين.



جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامته سفارة بنغلاديش مساء أمس الأول، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسون لعيد القوات المسلحة، بحضور حشد كبير من السفراء والدبلوماسيين والملحقين العسكريين وضباط الوحدة العسكرية البنغلاديشية وعدد من أعضاء الجالية البنغلاديشية.



وقال المطيري الذي مثل رئيس أركان القوات المسلحة، إن العلاقات الثنائية بين الكويت وبنغلاديش طويلة الأمد، وبدأت بعد تحرير الكويت، حيث ارتبطنا باتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التعليم العسكري والدورات التدريبية على مختلف المستويات، من ضباط مبتدئين إلى ضباط أركان، لافتا الى وجود عدد كبير من عناصر القوات البنغالية في صفوف الجيش الكويتي.



بدوره، أكد سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء ام دي عشيق الزمان، إن للكويت مكانة خاصة في قلوب وعقول شعب بنغلاديش، مشددا على أن الكويت وبنغلاديش شريكان استراتيجيان في مختلف المجالات بما في ذلك المجال العسكري. وأعرب عشيق الزمان عن عميق امتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والحكومة بهذه المناسبة، متمنيا استمرار المستوى العالي من العلاقات المتناغمة بين بنغلاديش والكويت، معربا عن أمله في الارتقاء بها إلى مستوى جديد في المستقبل.



من جانبه، بين الملحق العسكري البنغلاديشي لدى البلاد العميد ام دي حسن الزمان أن عيد القوات المسلحة يحمل أهمية خاصة، ليس فقط لأعضاء القوات المسلحة البنغلاديشية ولكن أيضا لشعب بنغلاديش، ويدل على الأهمية القصوى للصداقة والعمل الجماعي والتكاتف في السلاح للقتال بشكل جماعي ضد العدو.



وبتسليط الضوء على التطوير المهني للقوات المسلحة البنغلاديشية، ذكر العميد حسن الزمان أنه باعتبارها قوات مسلحة محترفة، فإن بنغلاديش تحتل بكل فخر المركز الأول بين جميع البلدان المساهمة بقوات تحت راية الأمم المتحدة من أجل السلام العالمي، لافتا الى أنه وبموجب الاتفاقية الثنائية، يتم نشر الوحدة العسكرية البنغلاديشية في الكويت منذ عام 1991 ودعم القوات المسلحة الكويتية من خلال الانخراط بعمق في الأعمال البناءة والتنموية في الكويت.