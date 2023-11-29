بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للرئيس محمد الغزواني موفور الصحة والعافية وللجمهورية الإسلامية الموريتانية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للرئيس بيغاي موفور الصحة والعافية ولجمهورية ألبانيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.