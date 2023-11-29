استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، الشاب نايف مسلط زبن محروت الهذال، وتناول اللقاء طرح بعض الأفكار والآراء التي تسهم في دعم الشباب وتقديمهم الدور المرجو منهم للمشاركة والمساهمة في تطور وتقدم البلاد.



وأكد الحمود خلال اللقاء أن شباب الكويت قادر على تحدي الصعاب وتقديم الحلول للمساهمة في نهضة الوطن، متمنيا له وللشباب الطموح تحقيق ما يصبون إليه من أهداف.



بدوره، قدم نايف الهذال كل الشكر إلى الشيخ فيصل الحمود على دعمه وتشجيعه الدائم لكل الأفكار والتطلعات الايجابية الشبابية التي تخدم وطننا الكويت.