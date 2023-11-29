

أعلن نائب الرئيس التنفيذي للشبكات في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية م.محمد الشيخ أن الأعمال الإنشائية والمدنية لمشروع محطة الوفرة في الكويت تسير وفقا للجدول الزمني المحدد لها، مشيرا الى أن نسبة انجاز المشروع وصلت الى أكثر من 50% ومن المتوقع جاهزية المشروع وتسليمه في ديسمبر 2024.



جاء تصريحه خلال زيارة ميدانية قام بها وفد من الصندوق الكويتي للتنمية بالإضافة الى مسؤولين من هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتفقد مشروع محطة الوفرة يوم الاثنين، حيث جاءت الزيارة بهدف الاطلاع على سير العمل، ورافق الوفد مهندسون منتسبون من برنامج تأهيل وتدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج والذي ينظمه الصندوق الكويتي للتنمية منذ عام 2004 لتدريب الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرات العملية.



وقال المهندس المتدرب عثمان العمهوج: نعمل حاليا في المملكة العربية السعودية مع شركة



Omexom GCC Projects المسؤولة عن تنفيذ مشروع محطة الوفرة التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وقمنا بزيارة موقع المشروع مع وفد من الصندوق الكويتي وهيئة الربط الكهربائي الخليجي لتفقد المشروع ومتابعة الإنجاز مع المقاول والمهندسين من الشركة المنفذة.



وتعتبر محطة الوفرة ضمن مشاريع التوسعة، إذ ستربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة الكويت عبر 4 دوائر بجهد 400 كيلو فولت، بتكلفة إجمالية 270 مليون دولار لضمان استمرارية واستدامة الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات.



ويعد المشروع من المشاريع الإقليمية الإنمائية في مجال التعاون المشترك الخليجي والإقليمي، لمواجهة التحديات والطلب المتزايد في قطاع الربط الخليجي، وتوفير الطاقة الكهربائية لدول الخليج كافة.