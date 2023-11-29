عقد المركز الوطني للأمن السيبراني أمس ورشته التوعوية بعنوان «وعيك حماية» والتي ألقتها م.شهد العياش في مدرسة الصليبية المشتركة بنات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي حول الأمن السيبراني ومخاطر الهجمات الإلكترونية وطرق التصدي لها. وأوضحت م.شهد العياش للمعلمات الأنواع المختلفة للهجمات السيبرانية وكيفية التصدي لها مع التنويه بمدى خطورتها على أمن وسرية المعلومات الخاصة، مطالبة بعدم مشاركة البيانات الشخصية مع الأشخاص غير المخولين بالاطلاع على تلك المعلومات والبيانات حتى لا تتعرض للسرقة والقرصنة.



واختتمت الورشة بتشجيع المشاركات على نشر الوعي حول مخاطر التهديدات السيبرانية بين محيطهن التعليمي والاجتماعي والمساهمة في جعل البيئة الرقمية أكثر أمانا.