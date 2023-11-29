منصور السلطان



أحالت دوريات إسناد مديرية امن الأحمدي شخصين من أرباب السوابق إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما في منطقة المهبولة بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات للتعاطي.



وفي التفاصيل، انه تم الاشتباه بسيارة دفع «رباعي» في مواقف بناية قيد الإنشاء، وبعد التوجه نحوها تبين أن بداخلها شخصين يتعاطيان فتم ضبطهما، وبالاستعلام اتضح أنهما من أرباب السوابق، وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على مواد مخدرة تضم 3 أكياس هيروين وكيس «شبو» و11 حبة مخدرة نوع «لاريكا» و«كابتي» وسيجارة حشيش وميزان حساس وأدوات للتعاطي، وعليه تم اقتيادهما وإحالتهما والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.