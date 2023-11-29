ضمن جهود قطاع الأمن العام وقطاع المرور والعمليات في ضبط الخارجين على القانون ومخالفي قانون وقواعد المرور، أسفر الانتشار الأمني والحملات المرورية بمنطقتي الوفرة والصليبية، عن حجز 3 مركبات لقيام أصحابها بأعمال الاستهتار والرعونة، وتمت إحالة قائدي المركبات إلى نظارة المرور تمهيدا لعرضهم على محكمة المرور. كما قامت إدارة مرور محافظة العاصمة بتحرير 70 مخالفة مرورية مباشرة وحجز 7 مركبات لخروج أصوات مزعجة من العادم خلال حملة مرورية على طريق الدائري الثاني ودمشق، حيث تمت إحالة جميع المركبات إلى كراج حجز المرور وجرى اتخاذ اللازم بحق قائديها.