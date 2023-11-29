قام فريق بحثي بقيادة علماء صينيين برسم خريطة التركيب الكيميائي لسطح القمر بدقة عالية، مما يوفر بيانات أساسية لدراسة تطور القمر.



وتعد كيمياء سطح القمر ضرورية للكشف عن الخصائص الصخرية من أجل فهم تطور القمر. ويمكن للخرائط الكيميائية المتوافرة حاليا والقائمة على العينات القمرية، التي تم جمعها من خلال بعثتي «أبولو» و«لونا»، أن تكشف فقط عن تطور القمر قبل ثلاثة مليارات سنة، بينما لا تكشف عن الفترة المتأخرة الحرجة للقمر. ومع ذلك، فقد ثبت أن العينات القمرية التي أعادتها بعثة «تشانغ آه-5» الصينية تحمل معلومات حول نشاط بركاني حديث منذ حوالي ملياري سنة وتكشف عن تركيب متميز للمواد.