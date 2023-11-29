أحمد الأمير: البنك يقدم نموذجاً متميزاً لترسيخ مبادئ الاستدامة عبر مبادرات نوعية مختارة

نواصل التقدم في تنفيذ ركائز إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية من خلال تنفيذ فعاليات منتقاة

ميسون العطار: تخلصنا من 22.3 طناً من النفايات الإلكترونية ضمن برامجنا لحماية البيئة

نحرص على توفير بيئة عمل مستدامة لموظفينا ترعى المواهب وتدعم الشباب وتمكن المرأة



أصدر بنك الخليج تقريره الثالث للاستدامة لعام 2022، تحت عنوان «عام من التقدم في الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة»، ليعكس مدى التقدم الذي حققه البنك في مجالات الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2035، وبما يتوافق مع المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) ومبادئ تمكين المرأة، التي تدعمها الأمم المتحدة (WEPs) وكذلك الدليل الإرشادي لإفصاحات الاستدامة الصادرة عن بورصة الكويت.



وقد سلط التقرير الضوء على جهود البنك بدعم وتسريع أجندة الاستدامة الوطنية عبر مبادرات مختارة، تساهم بفاعلية في ترسيخ النهج المستدام داخل المجتمع، من خلال تبني ممارسات مسؤولة ذات نهج استباقي، في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتميزة، وتوفير الحلول الرقمية المبتكرة لعملائه.



إستراتيجية خاصة



وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير: «يظهر التقرير الثالث مدى حرص بنك الخليج على تقديم نموذج متميز في الاستدامة المجتمعية والبيئية والحوكمة داخل البنك وخارجة، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تستهدف نشر الوعي حول قضايا الاستدامة في المجتمع».



وأكد الأمير حرص البنك على تعزيز الشفافية والإفصاح عن أداء الاستدامة، كاشفا أن البنك يعمل حاليا على تطوير إستراتيجيته الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي ستمثل الأساس لإطار عملنا بشأن الاستدامة خلال المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقا من استراتيجية 2025 التي تسعى إلى تطبيق أعلى معايير الاستدامة.



وأشار التقرير إلى دور بنك الخليج في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للمجتمع، والعمل على توفير مجموعة متنوعة من الحلول المالية المستدامة لعملائه، التي تتوافق مع الأهداف البيئية والاجتماعية، من خلال مشروع للتحول الرقمي، يستهدف تعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات وتعزيز الشمول المالي.



وكجزء من استراتيجية 2025، أطلق بنك الخليج تطبيقه الجديد للهواتف الذكية، والذي يسمح للعملاء بإجراء التحويلات المالية السريعة، والتسوق الإلكتروني الآمن، والاستفادة من الميزات المصرفية المبتكرة الأخرى، مبينا أنه منذ إطلاق التطبيق الجديد في عام 2022، الذي يتسم بتصميمه الذكي وسهولة استخدامه وبساطته.



وأضاف: «يأتي مبدأ الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية ضمن ركائز بنك الخليج الراسخة، حيث يعتمد نجاح أعمالنا على الثقة التي نكتسبها من أصحاب المصلحة. ونؤكد من خلال تقريرنا الثالث للاستدامة، على تعزيز الشفافية والإفصاح عن أداء الاستدامة في البنك».



وتابع: «يتبنى بنك الخليج ممارسات مدروسة ويتبع نهجا استباقيا مستداما في توظيف القيادة والحوكمة الفعالة، من خلال توفير الخدمات المالية والمصرفية، والحلول الرقمية المبتكرة، واستقطاب المواهب، وتمكين الشباب».



المسؤولية الاجتماعية



واستطرد بالقول: «بينما نسعى جاهدين نحو الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، فإننا ندرك أهمية إقامة الفعاليات المجتمعية، وتمكين الشباب، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وخلق شعور بالانتماء للوطن، والتي تمثل جميعها أهدافا وعوامل تساعد على تحقيق رؤية الكويت» وأهداف التنمية المستدامة».



وواصل البنك إظهار التقدم في تنفيذ ركائز إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال رعايته للعديد من الفعاليات الإنسانية، والثقافة، والرياضة، والبيئية، مع التركيز على تمكين الشباب الذي يمثل بالنسبة لنا أولوية، حيث يمثل الشباب مستقبل المجتمع.



المبادرات البيئية



بدورها، قالت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية للاستدامة ميسون العطار: «أدى التحول الرقمي لتحسين الكفاءة والإنتاجية بالبنك، وساعد بإحداث تأثير ملحوظ على الركائز البيئية للمجتمع، وكجزء من مساهمتنا في تنفيذ رؤية الكويت الجديدة، وتحديدا ركيزة البيئة المستدامة، والتي شملت تحديد مجموعة من الاهتمامات البيئية، بما في ذلك تغير المناخ والحفاظ على الموارد».



وأشارت إلى أن إدارات البنك طورت خططا داخلية واضحة لمعالجة هذه المشكلات، وبذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، مما ساهم في خفض انبعاثات الغازات المتسببة للاحتباس الحراري، وتقليص استهلاك الورق، وتنظيف البيئة، وتقليل النفايات.



وأضافت: إيمانا من بنك الخليج بأهمية حماية البيئة واصل مشاركته في مبادرة شهر البيئة السنوية التي ينظمها المركز العلمي وشمل الاحتفال باليوم العالمي لإعادة التدوير، واليوم العالمي للمياه، واليوم العالمي للحيوانات المائية، ويوم الصحة العالمي.



علاوة على ذلك، واصل البنك جهوده في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع شركة إعادة تدوير خارجية. هذا العام، تمكنا من التخلص بأمان من إجمالي 22.3 طنا من النفايات الإلكترونية.



بيئة العمل



وأشار التقرير إلى أنه سعيا وراء بيئة عمل مستدامة، حرص بنك الخليج على تنفيذ وتفعيل العديد من المبادرات التي تساهم في تهيئة بيئة عمل داعمة ومزدهرة لموظفيه.

وذلك من خلال التركيز على إدارة المواهب وجهود رفاهية الموظفين وتمكين المرأة، والتأكد من أن كل فرد في البنك يشعر بالتمكين والتقدير والحافز للوصول إلى إمكاناته الكاملة.



ويسعى بنك الخليج إلى بناء أساس قوي للقوى العاملة لديه، وتعزيز مشاركة الموظفين، من خلال تعزيز ثقافة مكان العمل التي تقدر التنوع وتعزز النمو وتعطي الأولوية للرفاهية الشاملة للموظفين وخلق فرص متساوية بينهم، من خلال بيئة عمل تتسم، بالتنوع، وتمكين المرأة، والتدريب، وإدارة الأداء، والمشاركة، واستخدام التكنولوجيا ذات الصلة، وبالطبع الصحة والسلامة المهنية.

وبلغت نسبة العمالة الوطنية في البنك نحو 77.8% من إجمالي موظفي البنك في عام 2022، في وصلت نسبتهم في الإدارة العليا للبنك إلى 60.37%، في حين بلغت نسبة النساء 44% من إجمالي الموظفين.



وحرص البنك خلال عام 2022 على تدريب موظفيه، بالتعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والمهنية عالميا ومحليا، حيث تم زيادة الساعات التدريبية، لتصل نسبة موظفينا الذين انخرطوا في دورات تدريبية متميزة نحو 72.04% من إجمالي عدد موظفي البنك.



وشهد العام الماضي المزيد من الجهود لتعزيز جهود تمكين المرأة، من خلال العمل على المساواة بين الجنسين في الأجور والمزايا الوظيفية،، كما ارتفع عدد النساء في الوظائف المهنية المتخصصة ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) حيث شهد تعيين أول عضوة في مجلس إدارة البنك وهي السيدة/ ريم الصالح، مما يعزز التنوع والشمول داخل البنك.



التزام ثابت بمعايير الحوكمة



أظهر التقرير الالتزام الثابت لبنك الخليج بتطبيق مبادئ الحوكمة، وتمسكه الراسخ بمعايير عالية من الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي، مما يضمن توافق عملياته مع مصالح أصحاب المصلحة، والمساهمة في النمو المستدام للبنك على المدى الطويل، حيث يوفر هيكل الحوكمة لدى البنك إطارا متميزا لاتخاذ القرار الفعال، وتخفيف المخاطر، والرقابة الاستراتيجية، كما يعزز ثقافة النزاهة وممارسات الأعمال المسؤولة.



رضا العملاء في مقدمة الاهتمامات



أكد التقرير أن رضا العملاء يأتي في مقدمة اهتمامات بنك الخليج، ولهذا نسعى باستمرار لتجاوز توقعاتهم من خلال توفير خدمات نوعية وسريعة، تلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، كما قمنا بإنشاء وحدة البيانات والابتكار، بهدف الفهم الشامل لرحلة العملاء، من خلال الاستخدام الفعال لمصادر البيانات المتنوعة.



دعم «الصغيرة والمتوسطة»



يشير التقرير الى دعم البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيمانه بدورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي للكويت، والتزامه الراسخ بتزويد هذا القطاع الحيوي بالموارد والخبرات والدعم المالي اللازم لمساعدته على تحقيق الازدهار.





تطبيق معايير الاستدامة



قال أحمد الأمير: «يواصل بنك الخليج تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يضمن أن عملياتنا ومبادراتنا واستثماراتنا تتماشى مع النموذج الأمثل في التطبيق، الآن وفي المستقبل».