المانع: هذا الإنجاز الرائع يبرز تفوق طلبة الكويت في ميدان الرياضيات ويعكس التزامهم بالمنافسة العلمية



أشاد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع بتحقيق الطالبة سارة حسين والطالب يوسف كنكوني ميداليتين ذهبية وفضية على التوالي ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق المقامة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» في تونس.



وقال د.المانع في بيان صادر عن وزارة التربية بهذه المناسبة إن «هذا الإنجاز الرائع يبرز تفوق طلبة الكويت في ميدان الرياضيات ويعكس التزامهم بالمنافسة العلمية».



وثمن جهود القائمين على المسابقة، مؤكدا الحرص على دعم وتبني الطلبة وتشجيعهم على المشاركة في مثل هذه المنافسات بما يسهم في رفع اسم الكويت عاليا.



واحتلت الطالبة سارة حسين وهي بالصف السادس في مدرسة أسماء بنت أبي بكر التابعة لمنطقة حولي التعليمية المركز الثاني وحصلت على الميدالية الذهبية فيما حقق الطالب عبدالعزيز كنكوني وهو بالصف السادس في مدرسة عبدالعزيز حسين التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية الميدالية الفضية.



ويقام حفل تتويج الفائزين في المسابقة اليوم الأربعاء برعاية المدير العام للمنظمة العربية د.محمد ولد أعمر في تونس.