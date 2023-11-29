اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 260 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال أيام الهدنة الأربعة التي بدأت يوم الجمعة، وذلك ضمن حملة مداهمات وأعمال اعتداء وتخريب تطول مواطني الضفة، بحسب ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني.



وأفاد النادي بأن المعتقلين يتم التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.



وأضاف نادي الأسير أن حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية بلغت 3260 منذ 7 أكتوبر الماضي تاريخ عملية «طوفان الأقصى» وإطلاق إسرائيل الحرب الدموية على قطاع غزة.



كما أكد نادي الأسير أن 60 امرأة فلسطينية ما زلن في سجون إسرائيل، بينهن 56 اعتقلن بعد 7 أكتوبر الماضي.



يذكر أنه ومنذ سريان اتفاق الهدنة تم الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من المعتقلات الإسرائيلية، مقابل إفراج حماس عن 50 من محتجزين في قطاع غزة إضافة إلى 19 آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب لكن خارج إطار الاتفاق.