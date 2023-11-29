دقت منظمة الصحة العالمية جرس الإنذار محذرة من أن عددا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف، في وقت شهد اليوم الخامس من أيام الهدنة الإنسانية خروقات اسرائيلية واشتباكات. وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة: «في نهاية المطاف، سنرى عددا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض مقارنة بالقصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي».



وأضافت مستشهدة بتقرير للأمم المتحدة عن الظروف المعيشية للسكان النازحين في شمال غزة «لا توجد أي أدوية، ولا أنشطة تطعيم، ولا سبيل للحصول على مياه صالحة للشرب أو سبل النظافة الشخصية أو الطعام. شاهدنا حالات إصابة كثيرة جدا بالإسهال بين الرضع».



ووصفت الانهيار الذي شهده مستشفى الشفاء في شمال غزة بأنه «مأساة» وأملت في عودته الى طبيعته. وعبرت عن قلقها إزاء احتجاز القوات الإسرائيلية بعض طواقمه الطبية. وقالت: «قلقون جدا» بشأن موظفي المستشفى المحتجزين في غزة ويجب احترام حيادهم



وإشارة الى هذا الوضع الصحي المنهار، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لقناة «الجزيرة» إن «3 مستشفيات فقط عاملة في شمال قطاع غزة». وهي غير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة. وطالب بإرسال الجرحى إلى خارج القطاع لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ولفت الى أن ما وصل من مساعدات طبية خلال الأيام الماضية محدود للغاية.



بدوره، أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبوحسنة، أن الأوضاع في غزة سيئة للغاية، وما دخل من مساعدات لا يعكس حجم الاحتياجات.



وقال: عالجنا في غزة خلال شهر واحد فقط نحو نصف مليون شخص، وهذا أمر غير مسبوق. وكشف أن الأمراض المعوية في القطاع تضاعفت 4 مرات والجلدية 3 مرات، مشيرا إلى أن هناك مليون و100 ألف نازح في قطاع غزة، واكتظاظ غير مسبوق في مراكز الإيواء.



بدوره، حذر مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، من أن عدم دخول الوقود إلى مدينة غزة وشمال القطاع ينذر بوقوع كارثة كبيرة، مؤكدا ان عجلة الحياة متوقفة، ونحن أمام كارثة قد تقع في أي لحظة.



في هذه الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل إلى مصر ثلاث طائرات عسكرية محملة بمساعدات إنسانية حيوية لقطاع غزة اعتبارا من أمس، في ظل الهدنة. وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض، أن الطائرات ستحمل معدات طبية ومواد غذائية ولوازم للشتاء ستتولى الأمم المتحدة توزيعها.



ولفت المسؤولون إلى أن الرئيس جو بايدن الذي يصف نفسه بأنه الداعم الأول لإسرائيل كان كذلك «رأس الحربة في الجهود الدولية للاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة».



وقال أحد المسؤولين إن ألفي شاحنة من الطعام دخلت حتى الآن وكذلك الوقود والأدوية والمعدات الضرورية لتشغيل منشآت تحلية مياه البحر. وأضاف «وصلنا خلال ما يزيد بقليل عن أربعة أسابيع إلى وتيرة 240 شاحنة في اليوم بصورة متواصلة».



لكن هذه الارقام تخالف بشكل كبير ما يعلنه مسؤولو المنظمات الإغاثية الذي اشاروا الى صعوبات تواجه دخول شاحنات المساعدة خصوصا وان المعبر الوحيد المفتوح هو معبر رفح الحدودي، ناهيك عن البنية التحتية المدمرة في القطاع وخصوصا الطرقات.



وقد أكد المستشار الإعلامي لأونروا، ان المعدل اليومي لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة هو 50 شاحنة فقط، في حين هناك حاجة إلى إدخال 200 شاحنة مساعدات لقطاع غزة لمدة شهرين متتاليين، لتلبية احتياجات القطاع.



ميدانيا، افادت تقارير بوقوع خروقات في اليوم الخامس من ايام الهدنة، حيث ذكرت قناة الحرة، أن إطلاق نار وقع في قطاع غزة، يشتبه في أنه ناتج عن اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين، وذلك على الرغم من إعلان تمديد الهدنة القائمة ليومين آخرين.



وقالت ان الاشتباكات وقعت في الساعات الأولى من صباح أمس في حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمالي قطاع غزة، انتقلت فيما بعد إلى مناطق جنوبي القطاع، وتحديدا في رفح وخان يونس.



وأشار شهود عيان إلى «إطلاق 4 قذائف وسماع أصوات إطلاق نار، شمالي قطاع غزة».



من جانبها، قالت وكالة «وفا» الفلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حيي النصر والشيخ رضوان، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني، لتلقي العلاج، حيث وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.



وأضافت، أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين في العديد من المناطق في مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعالها.



كما استهدفت قوات الاحتلال المواطنين في حي تل الهوا، أثناء محاولتهم تفقد منازلهم المدمرة، خاصة في محيط مستشفى القدس، ودوار الدحدوح، ومتنزه برشلونة، ومحيط الكلية الجامعية.



وتحدثت تقارير عن اصابة جنديين إسرائيليين أصيبا في انفجار عبوة ناسفة شمالي قطاع غزة.



وذكر الجيش الإسرائيلي أنه «تم تفعيل 3 عبوات ناسفة قرب قواتنا، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود».



وكانت كتائب عز الدين القسام ذكرت في بيان عبر تلغرام، أنه «نتيجة لخرق واضح من العدو لاتفاق التهدئة، حدث احتكاك ميداني شمال غزة، وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق».



وفي المقابل، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس «سنستأنف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة ومجلس الحرب موحد وليس أمامنا خيار آخر»، جاء ذلك بينما قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي أقر بإصابة ألف ضابط وجندي منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 202 جروحهم خطيرة. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت أمس الأول أن الجيش الإسرائيلي يعمل في مساحة 20% فقط من مساحة قطاع غزة خلال عمليته البرية.