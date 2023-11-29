هادي العنزي



تفوق فريق سلة الكويت على ضيفه الريان القطري 85-62، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة الدوري الآسيوي «السوبر ليغ» لمنطقة الخليج، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 4 نقاط من انتصارين، فيما وصل رصيد الريان إلى النقطة الثالثة بفوز وخسارة.



لم يترك الكويت بطل النسخة الماضية لـ «السوبر ليغ» لمنطقة الخليج فرصة للريان القطري للتقدم عليه طوال المباراة، بعدما بادر مبكرا بفرض إيقاعه على خصمه، والتقدم بالنتيجة، حيث خرج متقدما بفارق 11 نقطة في الربع الأول (21-10)، بتألق حمد عدنان، ماركوس هانت، تركي حمود وكادي لالان. ولم يجد لاعبو الريان فرصة لمجاراة خصمهم. وفي الربع الثاني واصل «العميد» أفضليته على المواجهة مستعينا بالرميات الثلاثية واختراق دفاعات الفريق القطري من مختلف الجهات، ليخرج متقدما في النصف الأول من المواجهة 38-26، بينما اجتهد لاعبو الريان، ومنهم مصطفى هيرود، والناشئ عبدالله ياسين، لكنهم لم يستطيعوا مجاراة الرتم العالي للأبيض، لينتهي الربع الثالث بفارق 14 نقطة للكويت (57-43). وفي الربع الأخير أراح المدرب الألماني بيتر شومرز عددا من لاعبيه الأساسيين، ليشرك عددا من البدلاء، وفق سياسة التدوير التي يعتمدها بين اللاعبين، ليوسع الفارق إلى 23 نقطة مع نهاية المباراة.