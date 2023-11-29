عبدالعزيز جاسم



يسعى الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، إلى تجهيز جميع لاعبيه الذين يعانون من الإصابات قبل مواجهة الجمعة المقبل أمام الفحيحيل في الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو ولي العهد.



ويبدو أن المدافع الأرجنتيني سيرجيو فيتور لن يتمكن من اللحاق بالمباراة لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية للساق، والتي تسببت في عدم مشاركته في مباراة السالمية الماضية بدوري زين الممتاز، فيما سيكون مصير مشاركة الحارس خالد الرشيدي مرهونا بقدرته على التدريبات أمس واليوم لمعرفة مدى تعافيه من آلام الظهر، وكذلك الحال بالنسبة للاعب الوسط عبدالله العنزي الذي ربما سيكون غيابه هو الأقرب.



كما ينتظر الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم آخر التقارير من الجهاز الطبي بشأن وجود عدد من حالات الشد العضلي والكدمات التي حدثت لعدد من اللاعبين في مواجهة السماوي للوقوف على مدى قدرتهم على اللعب، ومن بينهم فيصل الشطي وراشد الدوسري وخالد محمد إبراهيم.