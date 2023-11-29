اختتمت أول من أمس مسابقة الدوري العام للسن العام للتنس بفوز نادي اليرموك على نادي الكويت 3-0 بمجمع التنس الدولي في منطقة الزهراء. حضر المباراة النهائية وشارك في تتويج الفائزين عضو مجلس الأمة السابق عبدالله العدواني ونائب رئيس نادي اليرموك حسين الغريب ونائب رئيس اتحاد التنس عبدالرضا الغريب، وأمين سر عام الاتحاد فالح العتيبي.



وفي تفاصيل اللقاء النهائي للمسابقة، فاز لاعب اليرموك علي عبد الرضا على لاعب الكويت حسن رضائي 2-0 في مباراة الفردي الأولى، كما فاز لاعب اليرموك بدر القحطاني على لاعب الكويت محمد قلي 2-0.



وفي المباراة النهائية للزوجي تغلب ثنائي اليرموك المكون من يعقوب يوسف وحسين عبد الرضا على ثنائي الكويت المكون من حسين الغريب وعبدالله المكيمي 2-1، وبذلك يحصد اليرموك المركز الأول للمسابقة برصيد 16 نقطة وفي المركز الثاني الكويت برصيد 15 نقطة، وخيطان ثالثا بـ 14 نقطة، والشباب رابعا بـ 12 نقطة، والقادسية خامسا بـ 12 نقطة، والتضامن سادسا بـ 11 نقطة، والساحل سابعا بـ 10 نقاط، والسالمية ثامنا بـ 9 نقاط، والصليبخات تاسعا بـ 8 نقاط.



أدار البطولة الحكم الدولي براك جواهري، رئيس الحكام، كحكم عام وساعده مجموعة من حكام اتحاد التنس.