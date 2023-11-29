في بادرة طيبة, التقى قدامى لاعبي النادي العربي في ديوان الجاسم بمنطقة القادسية بدعوة من م.عادل الجاسم لاعب النادي العربي والمنتخب الوطني وعضو مجلس إدارة العربي سابقا، وأحد أبرز المهاجمين في الزمن الجميل والمدير الداخلي للجنة الأولمبية سابقا.



واجتمع عدد من اللاعبين القدامى يمثلون أجيالا متعددة ممن رفعوا اسم العربي محليا وخليجيا وعربيا وأيضا في المنتخب الوطني.



وخلال هذا الاجتماع تذكر الجميع الأجيال التي كانوا ضمن لاعبيها في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.



وأجمعوا على أنه يجب أن تعود الرياضة إلى سابق عهدها واتفقوا أن يعملوا من أجل ذلك نحو تحقيق الأهداف التي تضع الرياضة في مكانها الطبيعي محليا وخليجيا وعربيا وقاريا.



حضر الاجتماع كل من: م.عادل الجاسم - عبدالعزيز العميري - على نجف - جواد المقصيد، على الملا - على الخضري - د.خليفة بهبهاني - حسين مقصيد - محمد كرم - بدر بوعباس - عبد الرضا عباس - أحمد عسكر - عنبر سعيد - حمد عبد القدوس - ماجد سلطان - عامر ياسر - أحمد خلف - الإعلامي محمد المسند - الناقد الرياضي فتحي السواح.



واختتم الاجتماع بأن يكون هذا اللقاء بداية للقاءات مقبلة يتم من خلالها مناقشة كل ما يتعلق بناديهم بصفة خاصة والرياضة الكويتية بصفة عامة.