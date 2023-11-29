في خطوة ضمن المسار الثابت نحو التوسع والريادة في مجال التطوير العقاري، تشارك شركة شمول القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة المباني، في معرض «مابيك» العالمي للمشاريع العقارية والتجارية من خلال جناح متكامل لاستعراض أحدث المشاريع الضخمة التي يجري العمل على تشييدها في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 28 حتى 30 الجاري في قصر المهرجانات والمؤتمرات في مدينة كان الفرنسية.



وتأتي مشاركة المباني وشمول في هذا الحدث الكبير انطلاقا من دورهما في قطاع التجزئة وصناعة وجهات التسوق المميزة، بالإضافة إلى مكانتهما الرائدة في القطاع والتزامهما بالابتكار وتطوير مفهوم التسوق والترفيه في المنطقة، كما تهدف هذه المشاركة إلى استقطاب أفضل المستثمرين وتعريف الجمهور على أحدث المشاريع، حيث شاركت مشاريع الأفنيوز هذا العام في معرض «سيتي سكيب» العالمي في الرياض في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مؤتمر التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.



مشاريع تتجسد في علامة «الأفنيوز»



وتشارك شمول القابضة، والتي تمتلك فيها شركة المباني نسبة قدرها 80%، في المؤتمر بجناح متكامل لعرض أحدث مشاريعها الريادية التي تتولى تطويرها في المملكة العربية السعودية، الأفنيوز- الرياض والأفنيوز- الخبر. وتعد هذه المشاريع من الأضخم والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، كما تتميز بتصاميمها التي تجمع بين روح الحداثة وعراقة تاريخ السعودية، بالإضافة إلى خدمات التجزئة الراقية التي تلبي احتياجات الزوار.



وقد عبرت شمول عن اعتزازها بالمشاركة في المعرض، قائلة: «يعتبر معرض (مابيك) حدثا سنويا مهما للمشاريع العقارية والتجارية، حيث نسعى إلى لقاء اللاعبين الرئيسيين في قطاع التجزئة لبناء علاقات عمل جديدة على المدى الطويل، وكذلك تعريف العالم بإنجازاتنا في مجال مشاريع التطوير ونظرتنا الإستراتيجية من خلال مشروعاتنا العقارية الفريدة والمبتكرة ذات الخصائص والمواصفات العالمية».



وحول المشاريع التي تشارك في المعرض من خلالها، صرحت: «أنجزنا العديد من المشاريع المهمة على مستوى المنطقة، والتي تعد علامة الأفنيوز أبرزها، كما تشمل محفظتنا في قطاع التجزئة مجموعة من المشاريع المتميزة والجديدة التي يجري العمل على تشييدها، والتي ستمنح فرصا جديدة ومهمة لتجار التجزئة والمستهلكين من خلال التوسع الكبير في مشاريع قطاع تجارة التجزئة».



وستستعرض شمول خلال معرض «مابيك» أبرز وأحدث المشاريع التي تعمل على تطويرها في المنطقة، والتي تتجسد في علامة الأفنيوز الذي في نجح في إرساء مكانة متميزة لنفسه باعتباره الوجهة الأولى للتسوق والترفيه في الكويت والمنطقة، حيث شكلت رؤية شمول المدروسة والمقتبسة من شركة المباني والنجاح الهائل الذي حققه الأفنيوز- الكويت دافعا قويا لتشييد مشروعين رئيسيين في المملكة العربية السعودية، وهما الأفنيوز- الرياض والأفنيوز- الخبر اللذان استلهما من نجاح الأفنيوز- الكويت.



وقد قامت شركة شمول القابضة بوضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز- الرياض، والذي سيصبح إحدى أكبر وأبرز العلامات التجارية والسياحية والترفيهية في العالم، كما تتضمن خطة المشاريع المستقبلية لشركة شمول القابضة بالتزامن مع الأفنيوز- الرياض تطوير مشروع الأفنيوز- الخبر، تأكيدا على أهمية قطاع التجزئة والضيافة والسياحة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.



الأفنيوز- الرياض والعمارة السلمانية



ويتميز الأفنيوز- الرياض بموقع إستراتيجي متميز في قلب المملكة العربية السعودية، في شمال مدينة الرياض، حيث يطل على تقاطع طريق الملك سلمان وجسر الملك فهد، كما يمتد الأفنيوز- الرياض والذي تفوق قيمته 16 مليار ريال سعودي، على مساحة أرض تبلغ 1.650.000 متر مربع.



ومن المتوقع أن يصبح الأفنيوز- الرياض إحدى أبرز العلامات الاستثمارية والتجارية في الشرق الأوسط بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 390 ألف متر مربع، حيث سيضم مجمعا تجاريا ضخما مع 9 مناطق تسوق، و5 أبراج تضم فنادق عالمية مثل والدورف أستوريا وكونراد وكانوبي هيلتون، بالإضافة إلى شقق سكنية، عيادات طبية، ومكاتب، إلى جانب مواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة، مما سيجعله الوجهة المثلى للتسوق والترفيه والإقامة في المملكة العربية السعودية، والذي سيساهم في تعزيز قطاعي الخدمات والتجزئة وخلق الآلاف من الفرص الوظيفية للسعوديين.



وسيعكس الأفنيوز- الرياض العمارة السلمانية التي تتسم بطراز معماري يجسد الأصالة والحداثة، بتصميم مستلهم ويحاكي الماضي بقوالب تطويرية متجددة ليعكس وجوده في قلب نجد بالرياض، كما سيتميز بتصاميم حديثة داخل المجمع وعناصر مستدامة وخضراء تحاكي رؤية المملكة العربية السعودية.



الأفنيوز- الخبر وأحدث مدارس التصميم



يقع مشروع الأفنيوز- الخبر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مدينة الخبر في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان، ويمتد على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 170 ألف متر مربع. كما سيضم الأفنيوز- الخبر 8 مناطق تسوق، ومساحات خاصة للترفيه و10 صالات سينما، بالإضافة إلى برجين، حيث سيضم البرج الأول فندق فورسيزونز، بينما سيتضمن البرج الثاني فندق كانوبي إحدى علامات هيلتون، بالإضافة إلى مكاتب وقاعات مؤتمرات، ومواقف سيارات تتسع لنحو أكثر من 6 آلاف مركبة.



وسيتميز الأفنيوز- الخبر بتصاميم حديثة وعناصر تعكس طبيعة المنطقة الشرقية بأجود وأفضل المعايير للحفاظ على البيئة والطاقة، وتشمل عناصر الاستدامة لتحاكي رؤية المملكة.