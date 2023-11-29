وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقديم خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية، حيث قام بتوقيع الاتفاقية الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة ناصر المطوع، ونائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.عبدالله العجمي.

وتهدف الاتفاقية إلى توضيح طبيعة ونطاق ومتطلبات الخدمات المقدمة من هيئة الاتصالات والخاصة بحجب أو رفع الحجب عن حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية وتحديد مستوى الخدمة المتوقعة لكل فئة وتوضيح مسؤوليات وزارة التجارة ومتطلبات الإجراءات المتبعة عند طلب حجب أو رفع الحجب عن محتوى إلكتروني وتوثيق مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في الاتفاقية.



جدير بالذكر أنه تم توقيع هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة، حيث إنها ستعزز وتدعم الدور الرقابي لوزارة التجارة فيما يخص التعامل مع العمليات المصحوبة بمخاطر إلكترونية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو حماية المستهلك أو أي إدارات أخرى ذات الصلة، علما بأن إجراءات الحجب أو رفع الحجب تتم وفق القوانين والقواعد العامة المعنية والمعمول بها في الكويت ووفق القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة.