عبدالكريم العبدالله

أعلنت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة د.دينا الضبيب، عن انطلاق مؤتمر الكويت الخامس للرعاية الصحية الأولية، وذلك خلال الفترة من 6 الى 8 ديسمبر المقبل تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي في قاعة فندق جراند حياة .

وذكرت د.الضبيب في تصريح صحافي، ان المؤتمر سيتطرق الى مواضيع هامة جداً في مجال الرعاية الصحية الاولية وآخر المستجدات الطبية، بالاضافة الى دور الذكاء الاصطناعي وتعزيز دور طبيب الرعاية الاولية.

وبينت انه سيتخلل المؤتمر 44 محاضرة علمية سيلقيها نخبة من المحاضرين من داخل وخارج الكويت.

وافادت د.الضبيب أن المؤتمر سيضم فقرة مسابقة البوستر "الملصقات العلمية" وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم متخصصة حضوريًا وافتراضيًا وسيتم منح الجوائز لأفضل الملصقات العلمية.

ودعت د.الضبيب أطباء الرعاية الصحية الأولية إلى التسجيل في المؤتمر، حيث سيضم نقاط التعليم المستمر.