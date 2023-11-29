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رئيس مجلس الأمة يفتتح جلسة المجلس التكميلية لاستكمال مناقشة جدول الأعمال
الأربعاء
2023/11/29
المصدر : الأنباء
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- جنان بوشهري: هناك مكتسبات تحققت للمرأة الكويتية التي ترعى المعاق.. واللجان عملها يحتاج رقابة فعلية
- حمد المطر : قضية السماعات والكراسي والاحتياجات بها فساد واضح من خلال المناقصات ونلفت نظر وزارة الصحة
- شعيب شعبان: التعديلات شملت الذكور والإناث وهذا كله لا يعني شيئاً إذا لم تتطور هيئة ذوي الإعاقة
- عادل الدمخي: نلفت نظر الهيئة لقضية كبار السن ونحث على إقرار القانون في مداولتيه اليوم
- أسامة الشاهين: نحيي نفسية الهيئة التي تتعاون مع لجنة شؤون ذوي الإعاقة.. وإضافة المرأة المكلّفة برعاية معاق سواء كان كويتياً أو غير كويتي أمر طال انتظاره
- وزير الشؤون: نحن نرحب بالتوافق على قانون ذوي الإعاقة ولدينا تحفظ على قضية الأثر الرجعي أما قضية الأجهزة التعويضية فنحن نعمل على إنهاء الأمر قريباً
- هاني شمس: القانون الحالي مضى عليه 13 سنة وهناك تعديلات ستطال اللجان الطبية وما يتعلق بالأجهزة التعويضية والتأمين والقانون شمل عدة فئات جديدة
- سعود العصفور : التجربة أثبتت وجود مثالب في القانون السابق الخاص بذوي الإعاقة والتعديلات طالت الحقوق والرعاية لهذه الفئة العزيزة علينا جميعاً
- مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون ذوي الإعاقة عن الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب وعددها 14 اقتراحاً بقانون
- فايز الجمهور: أخذنا على عاتقنا تبني القضية الإسكانية لحل مشاكل المواطنين ونسعى إلى الوصول لنقطة الصفر في انتظار السكن.. ونقول للتجار لن يكون لكم موطئ قدم في السكن الخاص
- رئيس مجلس الأمة: الشكر للجنة الاسكان والعقار على دورهم الذي يقومون به في دور الانعقاد السابق والحالي وهذا الانجاز
- مجلس الأمة يقر المداولة الثانية لقانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء بموافقة الحضور البالغ عددهم 53 عضواً ويحيله للحكومة
- مرزوق الغانم : هناك تعديلات حول نسبة البناء لأن بعض المواطنين لديهم سكن دور وسرداب ولا يغطي نسبة البناء المطلوبة
- بدر الملا : نسبة البناء يجب أن تكون من مساحة القسيمة وليس حسب نسب البناء حتى لا يواجه المواطنون مشاكل
- مجلس الأمة يقر المداولة الثانية لقانون الوكالات العقارية بموافقة الحضور البالغ عددهم 50 عضواً
- عبدالعزيز الصقعبي: هذا المجلس محارب ومزعج ولا يريدونه لأنه أقر قوانين مهمة مثل غرفة التجارة وغيرها وهناك 140 ألف أسرة تعاني من أزمة السكن أي نحو مليون مواطن وفي المقابل 4 أشخاص يملكون الأراضي في السكن الخاص
- مجلس الأمة يؤجل بند الأسئلة ويباشر في تقارير لجنة شؤون الإسكان حول الوكالات العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح جلسة المجلس التكميلية لاستكمال مناقشة جدول الأعمال
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