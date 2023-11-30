ارتفع سعر عملة بيتكوين خلال تعاملات الأمس، ليتجاوز حاجز 38 ألف دولار مرة أخرى بعد أن تزايدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت أقرب من التوقعات، حيث ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 3% لتلامس أعلى مستوياتها في 18 شهرا، وترتفع شهية المستثمرين نحو الأصول الخطرة مع توقعات بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام المقبل.



وسجل سعر عملة بيتكوين ارتفاعا بأكثر من 40% منذ بداية أكتوبر بدعم من اقتراب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالموافقة على صناديق تداول تتبع عملة البتكوين لأول مرة.



وكانت بداية هذا العام 2023 قوية بالنسبة للعملات المشفرة وسط علامات تعاف، حيث ارتفع سعر بيتكوين منذ بداية العام بأكثر من 125% إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ مايو 2022.



ويترقب متداولو العملات المشفرة أداء القطاع مع قرب انتهاء العام، وسط سيطرة حالة من الضبابية حول مستقبل الفائدة في أميركا وأيضا تزايد عدم اليقين في السوق.