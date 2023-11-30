البنوك الكويتية تتمتع بقاعدة حقوق مساهمين قوية بلغت 13.69 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2023

93.33 مليار دينار إجمالي الودائع لدى القطاع.. متضمنة ودائع العملاء والبنوك والمؤسسات المالية

38.2 مليار دينار النقد ومحفظة الاستثمار بالقطاع المصرفي.. ما يشير للقدرة التمويلية القوية للبنوك

ارتفاع الفائدة أبطأ نمو محفظة القروض ومديني التمويل الإسلامي لترتفع 2.3% إلى 72 مليار دينار



المحلل المالي



بعد إعلان النتائج المالية للبنوك الكويتية عن فترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2023، يتبين أن إجمالي موجودات البنوك بدأت تشهد تباطؤا في نسب النمو، حيث ارتفعت بنسبة 0.6% فقط لتسجل 119.2 مليار دينار (385 مليار دولار)، وهي في أعلى مستوياتها التاريخية، ليسجل معدل العائد على أصول القطاع 1.35%.



وتصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) القطاع المصرفي بحجم موجودات بلغت قيمتها 37 مليار دينار، وجاء بنك الكويت الوطني ثانيا بـ 36.84 مليار دينار، ليشكلا وحدهما نحو 62% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الكويتي.



أما بنك بوبيان فقد بلغت موجوداته 8.2 مليارات دينار، بما يعادل 6.9% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، وبنسبة نمو 4% عن نهاية عام 2022، بينما بلغت نسب نمو موجودات بتم الكويت الوطني 1.4%، ولبيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.3%.



ومن الملاحظ أيضا تباطؤ نمو محفظة القروض ومديني التمويل الإسلامي، حيث سجلت نمو نسبته 2.3% لتسجل 72.05 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2023، وذلك بالمقارنة مع نسبة نمو 7% في أول 9 اشهر من 2022، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي زيادة كلفة التمويل خلال الفترة ذاتها.



وقد ارتفع معدل العائد على محفظة القروض ومديني التمويل للقطاع من 6.35% لعام 2022 إلى 8.38% لفترة الأشهر الـ 12 الأخيرة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أما معدل العائد على الأصول المدرة للفوائد، فقد ارتفع للقطاع إلى 5.48% في أول 9 أشهر من العام (على أساس سنوي لآخر 12 شهر) بالمقارنة مع 4.5% لعام 2022.



وقد سجلت بعض البنوك معدلات نمو مقبولة في محفظة القروض والتمويل، حيث ارتفعت محفظة قروض بنك الخليج بنسبة 6% إلى 5.16 مليارات دينار، بينما سجل البنك الوطني نمو نسبته 3.8% خلال أول 9 اشهر من 2023 لتسجل محفظته من القروض ومدينو التمويل 21.8 مليار دينار، وشكلت 30.3% من محفظة قروض وتمويل القطاع المصرفي.



أما بنك بوبيان فقد سجل نموا نسبته 3% في محفظة التمويل لتبلغ 6.09 مليارات دينار، بينما بلغت محفظة «بيتك» 18.99 مليار دينار وشكلت 26.4% من محفظة قروض وتمويل القطاع وتباطأ نموها إلى 0.8% في أول 9 اشهر من 2023، أما إجمالي النقد وما يعادله ومحفظة الاستثمار للقطاع فقد بلغت 38.2 مليار دينار، مما يشير إلى القدرة التمويلية القوية الإضافية للقطاع.



ومن جهة قاعدة مصادر التمويل للبنوك والتي تتمثل بقاعدة ودائع العملاء، فقد بلغت نهاية سبتمبر 2023 حوالي 71 مليار دينار، بانخفاض نسبته 1.2% عن نهاية 2022 حين سجلت 72.1 مليار دينار، وقد تصدر «بيتك» من حيث قاعدة ودائع عملائه بعد دمج الأهلي المتحد ـ البحرين، حيث بلغت 21.1 مليار دينار وبانخفاض نسبته 6.3% عن نهاية عام 2022.



أما بنك الكويت الوطني فقد بلغت ودائع العملاء لديه 20.93 مليار دينار مرتفعة بنسبة 3.7% في أول 9 اشهر من السنة، بينما احتفظ بنك بوبيان بثالث أعلى قاعدة ودائع عملاء بحوالي 6.3 مليارات دينار وبنسبة نمو 5.5%، اما اجمالي الودائع والتي تتضمن ودائع العملاء والودائع من البنوك والمؤسسات المالية فقد سجلت 93.33 مليار دينار، مرتفعة فقط بنسبة 0.4% عن نهاية عام 2022.



ومن جهة أخرى، تتمتع البنوك الكويتية بقاعدة حقوق مساهمين قوية بلغت 13.69 مليار دينار للقطاع نهاية شهر سبتمبر 2023 مرتفعة بنسبة 3.8% عن نهاية عام 2022 وتعززها اكثر بعض البنوك برفع رؤوس أموالها، حيث بلغ حقوق مساهمي بيتك 5.22 مليارات دينار والوطني 3.75 مليارات دينار وبوبيان 836.4 مليون دينار والخليج 740 مليون دينار.